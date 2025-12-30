#Казахстан в сравнении
Спорт

Минспорта о ситуации с Жанибеком Алимханулы: Ждем вскрытие второй пробы

Жанибек Алимханулы, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 11:28 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 30 декабря 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал отмену боя известного казахстанского боксера-профессионала Жанибека Алимханулы с кубинцем Эрисланди Лара, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как на сегодняшний день складывается ситуация с его дальнейшим участием в соревнованиях.

"Да, к сожалению, перед важным боем произошел такой случай. Однако предстоит вскрытие второй пробы – оно запланировано на 8 января. Команда Жанибека и мы ждем результатов вскрытия второй пробы. Информацию предоставим позже", – заявил министр.

На вопрос о том, могут ли в случае положительного результата его лишить титулов, министр ответил, что такое решение будет принимать Всемирное антидопинговое агентство (WADA) совместно с международной боксерской организацией.

3 декабря 2025 года стало известно, что отменен бой Жанибека Алимханулы с кубинцем Эрисланди Лара, который должен был состояться 6 декабря.

Ранее американский журналист в соцсети Х Дан Рафаэль опубликовал отчет WADA, согласно которому в анализах Алимханулы обнаружено запрещенное вещество мельдоний.

Жанибек Алимханулы прокомментировал новость о положительной допинг-пробе.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
