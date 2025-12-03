#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Спорт

Готовы к поддержке: Минспорта об отмене боя Жанибека Алимханулы

Бой, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 14:18 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев 3 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал отменену боя самого известного казахстанского боксера-профессионала Жанибека Алимханулы с кубинцем Эрисланди Лара, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в настоящее время Министерство туризма и спорта находится на прямой связи с командой Жанибека Алимханулы.

"К сожалению, в связи с тем, что у него в пробе, по данным антидопинговой организации, был обнаружен мельдоний, бой отменен в соответствии с правилами. Тем не менее мы верим и уверены в словах Жанибека Алимханулы о том, что он допинг самостоятельно не принимал. Каким образом запрещенное вещество попало в его организм предстоит выяснить антидопинговым организациям. С выводами мы не спешим. Я предлагаю дождаться полного завершения расследования", – озвучил Жарасбаев.

Те последствия, которые могут последовать, станут известны после итоговых выводов.

"Со своей стороны Министерство туризма не останется в стороне. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку, в том числе при необходимости привлечь международных экспертов и специалистов, которые в правовом поле смогут дать объективную оценку", – дополнил он.

На вопрос журналистов, будет ли пересмотр титул бойца, он повторил, что нужно дождаться результатов и последствий.

Сегодня, 3 декабря 2025 года стало известно, что отменен бой самого известного казахстанского боксера-профессионала Жанибека Алимханулы с кубинцем Эрисланди Лара, который должен был состояться 6 декабря.

Ранее американский журналист в соцсети Х Дан Рафаэль опубликовал отчет VADA, согласно которому в анализах Алимханулы обнаружено запрещенное вещество мельдоний.

Жанибек Алимханулы уже прокомментировал новость о положительной допинг-пробе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В Казахстане подешевели лекарства на 11%
14:59, Сегодня
В Казахстане подешевели лекарства на 11%
Жанибек Алимханулы попался на мельдонии: его исторический бой отменили
00:01, 03 декабря 2025
Жанибек Алимханулы попался на мельдонии: его исторический бой отменили
Минспорта о критике казахстанских боксеров: Доказывают свою состоятельность
12:50, 27 марта 2025
Минспорта о критике казахстанских боксеров: Доказывают свою состоятельность
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: