Готовы к поддержке: Минспорта об отмене боя Жанибека Алимханулы

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев 3 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал отменену боя самого известного казахстанского боксера-профессионала Жанибека Алимханулы с кубинцем Эрисланди Лара, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в настоящее время Министерство туризма и спорта находится на прямой связи с командой Жанибека Алимханулы.

"К сожалению, в связи с тем, что у него в пробе, по данным антидопинговой организации, был обнаружен мельдоний, бой отменен в соответствии с правилами. Тем не менее мы верим и уверены в словах Жанибека Алимханулы о том, что он допинг самостоятельно не принимал. Каким образом запрещенное вещество попало в его организм предстоит выяснить антидопинговым организациям. С выводами мы не спешим. Я предлагаю дождаться полного завершения расследования", – озвучил Жарасбаев.

Те последствия, которые могут последовать, станут известны после итоговых выводов.

"Со своей стороны Министерство туризма не останется в стороне. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку, в том числе при необходимости привлечь международных экспертов и специалистов, которые в правовом поле смогут дать объективную оценку", – дополнил он.

На вопрос журналистов, будет ли пересмотр титул бойца, он повторил, что нужно дождаться результатов и последствий.

Сегодня, 3 декабря 2025 года стало известно, что отменен бой самого известного казахстанского боксера-профессионала Жанибека Алимханулы с кубинцем Эрисланди Лара, который должен был состояться 6 декабря.

Ранее американский журналист в соцсети Х Дан Рафаэль опубликовал отчет VADA, согласно которому в анализах Алимханулы обнаружено запрещенное вещество мельдоний.

Жанибек Алимханулы уже прокомментировал новость о положительной допинг-пробе.