#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
508.2
589.82
6.54
Спорт

Жанибек Алимханулы попался на мельдонии: его исторический бой отменили

Жанибек Алимханулы, бой, отмена, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 00:01 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Бой самого известного казахстанского боксера-профессионала Жанибека Алимханулы с кубинцем Эрисланди Лара, который должен был состояться 6 декабря, отменен, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили организаторы боксерского вечера Premier Boxing Champions, вместо него соперником Эрисланди Лары станет 34-летний колумбиец Йохан Гонсалес.

Отметим, что американский журналист в соцсети Х Дан Рафаэль опубликовал отчет VADA, согласно которому в анализах Алимханулы обнаружено запрещенное вещество мельдоний.

После публикации данных VADA казахстанский боксер выступил с официальным заявлением. Он подчеркнул, что на протяжении всей карьеры придерживался принципов честной борьбы.

"Как вы знаете, я всегда поддерживал чистый спорт. Я удивлен этой новости. VADA взяли первый тест и сказали, что все чисто. Я не менял свои добавки. Я не знаю, что случилось со вторым тестом, поэтому запросил повторный", – написал он.

Ранее сообщалось, что исторический бой Жанибека Алимханулы за три титула в среднем весе оказался под угрозой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Объявлена дата боя Жанибека Алимханулы
08:44, 19 сентября 2024
Объявлена дата боя Жанибека Алимханулы
Исторический бой боксера Алимханулы за три титула оказался под угрозой
23:14, 02 декабря 2025
Исторический бой боксера Алимханулы за три титула оказался под угрозой
Алимханулы вызвал на бой нового чемпиона мира по версии WBA
12:48, 10 марта 2023
Алимханулы вызвал на бой нового чемпиона мира по версии WBA
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: