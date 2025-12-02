Жанибек Алимханулы попался на мельдонии: его исторический бой отменили

Бой самого известного казахстанского боксера-профессионала Жанибека Алимханулы с кубинцем Эрисланди Лара, который должен был состояться 6 декабря, отменен, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили организаторы боксерского вечера Premier Boxing Champions, вместо него соперником Эрисланди Лары станет 34-летний колумбиец Йохан Гонсалес.

Отметим, что американский журналист в соцсети Х Дан Рафаэль опубликовал отчет VADA, согласно которому в анализах Алимханулы обнаружено запрещенное вещество мельдоний.

BREAKING: I've obtained copy of VADA report on unified 160 titlist Janibek Alimkhanuly, who has tested positive for banned PED Meldonium. His 160 unification with Erislandy Lara on Saturday is off, per PBC, which is lining up replacement for Lara. Ring 1st with test. Here's the… pic.twitter.com/8WzB0JsbiH — Dan Rafael (@DanRafael1) December 2, 2025

После публикации данных VADA казахстанский боксер выступил с официальным заявлением. Он подчеркнул, что на протяжении всей карьеры придерживался принципов честной борьбы.

"Как вы знаете, я всегда поддерживал чистый спорт. Я удивлен этой новости. VADA взяли первый тест и сказали, что все чисто. Я не менял свои добавки. Я не знаю, что случилось со вторым тестом, поэтому запросил повторный", – написал он.

