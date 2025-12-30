Кто является самым дорогостоящим футбольным вратарем мира на данный час

Опубликован топ-10 самых дорогих голкиперов мира по состоянию на сегодняшний день, во главе которого стоит итальянец Джанлуиджи Доннарума, сообщает Zakon.kz.

Популярное издание Transfermarkt поставило вратаря английского футбольного клуба "Манчестер Сити" на первое место данного рейтинга, оценивая его в 45 млн евро.

В призовую тройку дорогостоящих голкиперов вошли Диогу Кошта из "Порту" и Грегор Кобель из "Боруссии". На футбольном рынке они стоят по 40 млн евро.

Фото: Instagram/_lc30_

Далее в топ-10 ценных вратарей можно увидеть следующие лица: Барт Вербрюгген ("Брайтон", 35 млн евро), Люка Шевалье (ПСЖ, 35 млн евро), Миле Свилар ("Рома", 35 млн евро), Давид Райя ("Арсенал", 35 млн евро), Жоан Гарсия ("Барселона", 30 млн евро), Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм", 30 млн евро) и Анатолий Трубин ("Бенфика", 28 млн евро).

Как известно, самый дорогостоящий вратарь мира Джанлуиджи Доннарумма в начале нынешнего сезона скандально покинул ПСЖ и надел майку "горожан".