"Аль-Наср" не выиграл в Про-Лиге, но Роналду забил особенный гол
Фото: Instagram/cristiano
31 декабря стало известно, что на стадионе "Аль-Иттифак – Абдулла Аль-Дабиль" состоялся матч 13-го тура саудовской Про-Лиги, в котором "Аль-Иттифак" принимал "Аль-Наср", сообщает Zakon.kz.
Как пишет Telegrafi, встреча прошла в Даммам (Саудовская Аравия) и закончилась вничью – 2:2.
На 16-й минуте полузащитник хозяев поля Жоржиньо Вейналдум открыл счет.
На 47-й минуте форвард "Аль-Насра" Жоау Феликс восстановил равенство на табло. На 67-й минуте нападающий Криштиану Роналду вывел гостей вперед.
CON LA ESPALDA— Lucas Cattoni (@lucas_cattonii) December 30, 2025
Cristiano Ronaldo llega a su gol 957 en su carrera profesional.
pic.twitter.com/QY1GDyVws5
Он отметился 957-м голом в профессиональной карьере. На 80-й минуте Вейналдум оформил дубль.
"Аль-Наср" впервые в сезоне потерял очки. У команды 31 очко в 11 матчах и первое место в турнирной таблице. "Аль-Иттифак" (16) – на восьмой строчке.
