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Спорт

Роналду забил гол в победном матче "Аль-Насра"

Роналду отметился голом в победном матче &quot;Аль-Насра&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 05:41 Фото: Instagram/cristiano
"Аль-Наср" победил "Аль-Ахдуд" в матче 14-го тура премьер-лиги со счетом 3:1 у себя дома, сообщает Zakon.kz.

В составе "Аль-Насра" гол забил Криштиану Роналду, дубль оформил Садьо Мане. У гостей отметился Годвин Сейвор.

"Аль-Наср" с 28 очками поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. "Аль-Ахдуд" с 12 очками – на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что Ди Мария стал главной звездой полуфинала Кубка португальской лиги.

Аксинья Титова
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