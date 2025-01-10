Роналду забил гол в победном матче "Аль-Насра"
Фото: Instagram/cristiano
"Аль-Наср" победил "Аль-Ахдуд" в матче 14-го тура премьер-лиги со счетом 3:1 у себя дома, сообщает Zakon.kz.
В составе "Аль-Насра" гол забил Криштиану Роналду, дубль оформил Садьо Мане. У гостей отметился Годвин Сейвор.
"Аль-Наср" с 28 очками поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. "Аль-Ахдуд" с 12 очками – на 14-й строчке.
Ранее сообщалось, что Ди Мария стал главной звездой полуфинала Кубка португальской лиги.
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