Гол Роналду помог "Аль-Насру" "убрать" оппонента

27 сентября стали известны результаты матча 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в котором встречались "Аль-Наср" и "Аль-Иттихад", сообщает Zakon.kz.

По данным ESPN, встреча в Джидде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голами отметились Садио Мане (9-я минута) и Криштиану Роналду (35), которому Мане ассистировал. Для 40-летнего португальца это 946-й мяч в карьере.

"Аль-Наср" набрал 12 очков и возглавил таблицу Саудовской Про-Лиги, "Аль-Иттихад" с девятью очками располагается на второй строчке. В следующем матче 18 октября "Аль-Наср" примет "Аль-Фатех", "Аль-Иттихад" днем ранее сыграет в гостях с "Аль-Фейхой".

"Аль-Иттихад" – действующий чемпион Саудовской Аравии. В минувшем сезоне "Аль-Наср" завоевал бронзу чемпионата, вторым стал "Аль-Хиляль".

