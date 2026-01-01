"Ледяная королева" казахстанского тенниса показала, как встретила Новый год в Австралии

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала фото со встречи Нового года в Брисбене (Австралия), сообщает Zakon.kz.

На фото Рыбакина предстала перед поклонниками в лифте в нарядном образе.

Сейчас казахстанка находится в Брисбене, где с 4 по 11 января состоится турнир категории WTA-500.

Фото: Instagram/lenarybakina

В сезоне-2025 Елена Рыбакина выиграла два "пятисотника" – в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также одержала победу на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В финале она обошла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

