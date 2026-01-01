#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Спорт

"Ледяная королева" казахстанского тенниса показала, как встретила Новый год в Австралии

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 02:59 Фото: Instagram/lenarybakina
Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала фото со встречи Нового года в Брисбене (Австралия), сообщает Zakon.kz.

На фото Рыбакина предстала перед поклонниками в лифте в нарядном образе.

Сейчас казахстанка находится в Брисбене, где с 4 по 11 января состоится турнир категории WTA-500.

Фото: Instagram/lenarybakina

В сезоне-2025 Елена Рыбакина выиграла два "пятисотника" – в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также одержала победу на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В финале она обошла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Ранее Елена Рыбакина выразила отношение к новому прозвищу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Ледяная королева": Елена Рыбакина выразила отношение к новому прозвищу
07:20, 31 декабря 2025
"Ледяная королева": Елена Рыбакина выразила отношение к новому прозвищу
В какой форме Рыбакина поедет на Открытый чемпионат Австралии в 2024 году
00:01, 22 декабря 2023
В какой форме Рыбакина поедет на Открытый чемпионат Австралии в 2024 году
Елена Рыбакина прошла в финал WTA 500 в Австралии
10:22, 06 января 2024
Елена Рыбакина прошла в финал WTA 500 в Австралии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: