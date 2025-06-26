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Спорт

Определились еще два участника плей-офф КЧМ-2025 по футболу

Футбол Боруссия Плей-офф, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 10:53 Фото: Instagram/bvb09
В ночь на 26 июня на клубном чемпионате мира по футболу в США завершились матчи подгруппы F, где на первом месте оказалась дортмундская "Боруссия". Вторая путевка в 1/8 финала турнира из данного квартета досталась "Флуминенсе" (Бразилия), сообщает Zakon.kz.

В заключительном третьем туре группового раунда дортмундская дружина обыграла корейский "Ульсан ХД" (1:0) и пробилась из группы F с первого места с активом в 7 очков.

Вторым в этой подгруппе финишировал бразильский "Флуминенсе" (5 баллов). Южноамериканцы на финише группового этапа сыграли в нулевую ничью с "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР).

Здесь стоит подчеркнуть, что все четыре бразильских клуба, которые приехали на КЧМ-2025, сумели выйти в плей-офф текущих соревнований. 

А вот представители чемпионата Аргентина – "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" выбыли из турнира на групповой стадии. 

Накануне португальская "Бенфика" одержала историческую победу над немецкой "Баварией" на КЧМ-2025.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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