Определились еще два участника плей-офф КЧМ-2025 по футболу

В ночь на 26 июня на клубном чемпионате мира по футболу в США завершились матчи подгруппы F, где на первом месте оказалась дортмундская "Боруссия". Вторая путевка в 1/8 финала турнира из данного квартета досталась "Флуминенсе" (Бразилия), сообщает Zakon.kz.

В заключительном третьем туре группового раунда дортмундская дружина обыграла корейский "Ульсан ХД" (1:0) и пробилась из группы F с первого места с активом в 7 очков.

Вторым в этой подгруппе финишировал бразильский "Флуминенсе" (5 баллов). Южноамериканцы на финише группового этапа сыграли в нулевую ничью с "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР).

Здесь стоит подчеркнуть, что все четыре бразильских клуба, которые приехали на КЧМ-2025, сумели выйти в плей-офф текущих соревнований.

А вот представители чемпионата Аргентина – "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" выбыли из турнира на групповой стадии.

Накануне португальская "Бенфика" одержала историческую победу над немецкой "Баварией" на КЧМ-2025.