Французский "ПСЖ" обыграл бразильский "Фламенго"

17 декабря на стадионе "Ахмед бин Али" в Катаре французский "Пари Сен-Жермен" стал победителем Межконтинентального кубка-2025, сообщает Zakon.kz.

Финал действительно получился напряженным и полностью оправдал ожидания фанатов.

Se juega el alargue entre #PSG ante #Flamengo, continúa el empate 1 a 1. pic.twitter.com/nprDlnzDxe — Minuto_Sport 🇪🇨 (@Minuto_Sport) December 17, 2025

"ПСЖ" сумел навязать высокий темп и регулярно создавал моменты за счет индивидуального мастерства и скорости на флангах, но каждый раз натыкался на организованную и терпеливую игру "Фламенго". Бразильцы грамотно сдерживали давление, старались контролировать мяч и не допускать открытого футбола, что позволило им довести матч до равного счета в основное время.

В серии пенальти решающим фактором стала хладнокровие парижан и надежная игра российского вратаря Матвея Сафонова, что и принесло "ПСЖ" победу в Межконтинентальном кубке ФИФА. Счет – 2:1.

