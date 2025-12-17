#Казахстан в сравнении
Спорт

Французский "ПСЖ" обыграл бразильский "Фламенго"

ПСЖ-Фламенго, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 02:29 Фото: Х/PSG_inside
17 декабря на стадионе "Ахмед бин Али" в Катаре французский "Пари Сен-Жермен" стал победителем Межконтинентального кубка-2025, сообщает Zakon.kz.

Финал действительно получился напряженным и полностью оправдал ожидания фанатов.

"ПСЖ" сумел навязать высокий темп и регулярно создавал моменты за счет индивидуального мастерства и скорости на флангах, но каждый раз натыкался на организованную и терпеливую игру "Фламенго". Бразильцы грамотно сдерживали давление, старались контролировать мяч и не допускать открытого футбола, что позволило им довести матч до равного счета в основное время.

В серии пенальти решающим фактором стала хладнокровие парижан и надежная игра российского вратаря Матвея Сафонова, что и принесло "ПСЖ" победу в Межконтинентальном кубке ФИФА. Счет – 2:1.

Ранее легенда португальского футбола назвал главных кандидатов на победу в ЧМ-2026.

Фото Алия Абди
Алия Абди
