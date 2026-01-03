Будущий оппонент "Кайрата" по Лиге чемпионов укрепил лидерство

Лондонский "Арсенал", с которым "Кайрат" сыграет в общем этапе Лиги чемпионов, одержал выездную победу над "Борнмутом" в 20-м туре английской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, состоявшаяся на "Виталити Стэдиум" встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Деклан Райс, еще один гол забил Габриэл Магальяйнс. У хозяев ворота взяли Эванилсон и Эли Жуниор Крупи.

Благодаря этому подопечные Микеля Артета с 48-ю очками укрепили лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии. Теперь "Арсенал" опережает идущего на втором месте "Астон Виллу" на шесть очков.

В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов "Арсенал" дома примет алматинский "Кайрат". Встреча пройдет в ночь на 29 января в Лондоне. "Кайрат" уже начал подготовку к матчам с "Брюгге" и "Арсеналом" в Лиге чемпионов.