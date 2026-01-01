Лондонский "Челси" объявил об увольнении главного тренера Энцо Марески

Лондонский "Челси" 1 января объявил об отставке главного тренера Энцо Мареска. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте клуба, сообщает Zakon.kz.

В заявлении "Челси" подчеркнули, что под руководством Марески команда добилась значимых успехов, выиграв Лигу конференций и клубный чемпионат мира. В клубе отметили, что эти трофеи навсегда останутся частью новейшей истории, и поблагодарили специалиста за проделанную работу и вклад в развитие команды.

Мареска возглавил "Челси" в 2024 году. За время работы в Лондоне он дважды признавался тренером месяца в Английской премьер-лиге.

В текущем сезоне АПЛ после 19 туров "Челси" набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ФИФА создала новую премию лучшим футболистам.

