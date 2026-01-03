Елена Рыбакина поделилась грандиозными планами на 2026 год

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, чемпионка Уимблдона 2022 года и пятая ракетка мира, рассказала о своих целях на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, главной задачей остается победа на турнире серии "Большого шлема", пишет sportarena.kz.

Рыбакина отметила, что ключевой проблемой для нее остается стабильность, несмотря на высокий уровень игры. При этом теннисистка подчеркнула, что сейчас чувствует себя хорошо физически и настроена на дальнейший прогресс.

"Все упирается в стабильность. Я знаю, что могу показывать хороший теннис, но иногда ее не хватает. В прошлом году у меня тоже были сложности. Сейчас я рада, что здорова, и считаю, что это вопрос времени. Мы продолжаем работать, и я надеюсь достичь своих целей. Победа на турнире "Большого шлема" – моя цель", – сказала спортсменка.

Перед стартом Australian Open-2026 Рыбакина планирует выступить на турнире WTA в Брисбене, где начнет новый сезон.

