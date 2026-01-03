#Казахстан в сравнении
Спорт

Елена Рыбакина поделилась грандиозными планами на 2026 год

Елена Рыбакина, теннис, планы, 2026 , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 22:34 Фото: Instagram/LenaRybakina
Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, чемпионка Уимблдона 2022 года и пятая ракетка мира, рассказала о своих целях на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, главной задачей остается победа на турнире серии "Большого шлема", пишет sportarena.kz.

Рыбакина отметила, что ключевой проблемой для нее остается стабильность, несмотря на высокий уровень игры. При этом теннисистка подчеркнула, что сейчас чувствует себя хорошо физически и настроена на дальнейший прогресс.

"Все упирается в стабильность. Я знаю, что могу показывать хороший теннис, но иногда ее не хватает. В прошлом году у меня тоже были сложности. Сейчас я рада, что здорова, и считаю, что это вопрос времени. Мы продолжаем работать, и я надеюсь достичь своих целей. Победа на турнире "Большого шлема" – моя цель", – сказала спортсменка.

Перед стартом Australian Open-2026 Рыбакина планирует выступить на турнире WTA в Брисбене, где начнет новый сезон.

Ранее сообщалось, что "Жетысу" усилил атаку и оборону двумя футболистами.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Елена Рыбакина: Я путешествовала в одиночестве
12:51, 18 октября 2023
Елена Рыбакина: Я путешествовала в одиночестве
"Всех отвозила и забирала": Елена Рыбакина получила водительские права в Дубае
16:35, 10 апреля 2025
"Всех отвозила и забирала": Елена Рыбакина получила водительские права в Дубае
Елена Рыбакина: Эту победу было трудно переварить
09:59, 18 октября 2023
Елена Рыбакина: Эту победу было трудно переварить
