Лучший футбольный клуб мира 2025 года, действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА – ПСЖ сенсационно вылетел из Кубка Франции, уступив одному из аутсайдеров Лиги 1 – "Парижу", сообщает Zakon.kz.

В ночь на 13 января ПСЖ у себя дома, при этом не в слабом составе, проиграл "Парижу" со счетом 0:1 в рамках 1/16 финала Кубка Франции.

Команда Луиса Энрике за последние 2,5 сезона под его руководством впервые упустила трофей на внутренней арене.

До этого "Пари Сен-Жермен" три раза брал Суперкубок Франции, дважды становился чемпионом страны и обладателем кубка.

Здесь стоит отметить, что ПСЖ не пробился в 1/8 финала кубка впервые с 2014 года.

Если говорить о самом матче против "Парижа", то он проходил на стадионе "Парк-де-Пренс", где победу гостям принес Жонатан Иконе на 74-й минуте.

Тем самым подопечные Энрике не смогут сделать второй требл подряд. В прошлом сезоне ПСЖ выиграл Лигу 1 и Кубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

9 января парижский коллектив завоевал Суперкубок Франции в 14-й раз в своей истории.