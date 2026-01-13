#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
509.84
595.75
6.47
Спорт

ФК "Париж" сенсационно лишил ПСЖ шанса снова завоевать Кубок Франции

Футбол Победа ПСЖ, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 11:02 Фото: Instagram/parisfc
Лучший футбольный клуб мира 2025 года, действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА – ПСЖ сенсационно вылетел из Кубка Франции, уступив одному из аутсайдеров Лиги 1 – "Парижу", сообщает Zakon.kz.

В ночь на 13 января ПСЖ у себя дома, при этом не в слабом составе, проиграл "Парижу" со счетом 0:1 в рамках 1/16 финала Кубка Франции.

Команда Луиса Энрике за последние 2,5 сезона под его руководством впервые упустила трофей на внутренней арене.

До этого "Пари Сен-Жермен" три раза брал Суперкубок Франции, дважды становился чемпионом страны и обладателем кубка.

Здесь стоит отметить, что ПСЖ не пробился в 1/8 финала кубка впервые с 2014 года.

Если говорить о самом матче против "Парижа", то он проходил на стадионе "Парк-де-Пренс", где победу гостям принес Жонатан Иконе на 74-й минуте.

Тем самым подопечные Энрике не смогут сделать второй требл подряд. В прошлом сезоне ПСЖ выиграл Лигу 1 и Кубок Франции, а также стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

9 января парижский коллектив завоевал Суперкубок Франции в 14-й раз в своей истории.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Президент Франции встретился с игроками ПСЖ после победы в Лиге чемпионов
10:01, 02 июня 2025
Президент Франции встретился с игроками ПСЖ после победы в Лиге чемпионов
ПСЖ никому не проиграл во всех французских турнирах текущего сезона
15:03, 02 апреля 2025
ПСЖ никому не проиграл во всех французских турнирах текущего сезона
ФК "Пари Сен-Жермен" находится в двух шагах от квадрупла
14:31, 29 апреля 2024
ФК "Пари Сен-Жермен" находится в двух шагах от квадрупла
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: