Спорт

Дастан Сатпаев вошел в число лучших молодых игроков мира

Дастан Сатпаев и Челси, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 04:50 Фото: Telegram/FC Kairat Almaty
2 января казахстанского нападающего "Кайрата" Дастана Сатпаева включили в число лучших молодых игроков мира, сообщает Zakon.kz.

По данным известного российского портала Sports.ru, казахстанец вошел в число 25 лучших футболистов мира до 18 лет. Сатпаев расположился с 16 по 22 место. Российские спортивные эксперты назвали его "гражданином иного футбольного времени".

По их мнению, Сатпаев – это все сразу:

  • тащить от своей штрафной до чужой;
  • копить обводки;
  • бить с 35 м;
  • грызться за мяч.
"Уличный футболист, который умеет играть, а не выполнять скучную маленькую роль, и потому делает все. Посол героического футбола в нашей эпохе. Сыроват, как большинство в его возрасте, и слишком многое делает в одном темпе. Но самодостаточен как талант. Сатпаев кажется игроком, который мало зависит от позиции и системы. Его удар гарантирует неприятности, а до опасных зон он умеет добираться самостоятельно. Разумеется, его уже купил "Челси". Причем удивительно дешево", – отмечается на портале.

В начале 2025 года Сатпаева приобрел лондонский "Челси". С августа он станет их полноценным игроком.

В новогоднюю ночь мэрия Парижа украсила Триумфальную арку изображением Усмана Дембеле и цветами футбольного клуба "Пари Сен-Жермен".

Фото Алия Абди
Алия Абди
