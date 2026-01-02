Дастан Сатпаев вошел в число лучших молодых игроков мира

2 января казахстанского нападающего "Кайрата" Дастана Сатпаева включили в число лучших молодых игроков мира, сообщает Zakon.kz.

По данным известного российского портала Sports.ru, казахстанец вошел в число 25 лучших футболистов мира до 18 лет. Сатпаев расположился с 16 по 22 место. Российские спортивные эксперты назвали его "гражданином иного футбольного времени".

По их мнению, Сатпаев – это все сразу:

тащить от своей штрафной до чужой;

копить обводки;

бить с 35 м;

грызться за мяч.

"Уличный футболист, который умеет играть, а не выполнять скучную маленькую роль, и потому делает все. Посол героического футбола в нашей эпохе. Сыроват, как большинство в его возрасте, и слишком многое делает в одном темпе. Но самодостаточен как талант. Сатпаев кажется игроком, который мало зависит от позиции и системы. Его удар гарантирует неприятности, а до опасных зон он умеет добираться самостоятельно. Разумеется, его уже купил "Челси". Причем удивительно дешево", – отмечается на портале.

В начале 2025 года Сатпаева приобрел лондонский "Челси". С августа он станет их полноценным игроком.

