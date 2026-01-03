#Казахстан в сравнении
Спорт

Австралийка Гадеки остановила Путинцеву в финале квалификации турнира в Брисбене

теннис, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 11:04 Фото: ФТК
Казахстанская теннисистка, 71-я ракетка мира Юлия Путинцева провела финальный матч квалификации турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), сообщает Zakon.kz.

За выход в основной этап турнира Путинцева сразилась с австралийкой Оливией Гадеки, занимающей 206-ю строчку в рейтинге WTA. Первую партию Юлия забрала без особых проблем – 6:1. Во втором сете сильнее оказалась уже Гадеки – 7:5, а решающий, третий сет, также остался за Оливией – 6:1.

Таким образом, Юлия Путинцева не смогла пробиться в основную сетку Brisbane International. Турнир пройдет с 4 по 11 января.

Ранее сообщалось, что Путинцева узнала первую соперницу турнира WTA-500 в Австралии.

Видеообзор матча Юлия Путинцева – Арина Соболенко на турнире в Брисбене
08:32, 03 января 2025
Видеообзор матча Юлия Путинцева – Арина Соболенко на турнире в Брисбене
Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Брисбене, где сыграет с Юлией Путинцевой
09:58, 31 декабря 2024
Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Брисбене, где сыграет с Юлией Путинцевой
Юлия Путинцева обыграла бывшую вторую ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде
17:14, 08 января 2025
Юлия Путинцева обыграла бывшую вторую ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде
