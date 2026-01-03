Австралийка Гадеки остановила Путинцеву в финале квалификации турнира в Брисбене

Казахстанская теннисистка, 71-я ракетка мира Юлия Путинцева провела финальный матч квалификации турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), сообщает Zakon.kz.

За выход в основной этап турнира Путинцева сразилась с австралийкой Оливией Гадеки, занимающей 206-ю строчку в рейтинге WTA. Первую партию Юлия забрала без особых проблем – 6:1. Во втором сете сильнее оказалась уже Гадеки – 7:5, а решающий, третий сет, также остался за Оливией – 6:1.

Таким образом, Юлия Путинцева не смогла пробиться в основную сетку Brisbane International. Турнир пройдет с 4 по 11 января.

