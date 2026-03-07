Юлия Путинцева остановилась во втором круге турнира в США

Фото: ФТК

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (76-я ракетка мира) не прошла в третий круг турнира категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, во втором раунде одиночного разряда Юлия уступила датчанке Кларе Таусон (17-я ракетка мира) со счетом 6:7 (9:11), 2:6. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Putintseva (@yulia_putintseva) Матч шел 2 часа 11 минут. За это время Путинцева допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-поинта из девяти. В следующем круге Таусон сыграет с Талией Гибсон (Австралия). Ранее стало известно, что казахстанский клуб сенсационно вылетел из Лиги чемпионов.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: