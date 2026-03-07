#Референдум-2026
Спорт

Юлия Путинцева остановилась во втором круге турнира в США

Фото: ФТК
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (76-я ракетка мира) не прошла в третий круг турнира категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, во втором раунде одиночного разряда Юлия уступила датчанке Кларе Таусон (17-я ракетка мира) со счетом 6:7 (9:11), 2:6.

Матч шел 2 часа 11 минут. За это время Путинцева допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-поинта из девяти.

В следующем круге Таусон сыграет с Талией Гибсон (Австралия).

Ранее стало известно, что казахстанский клуб сенсационно вылетел из Лиги чемпионов.

Аксинья Титова
Юлия Путинцева вырвала победу на старте турнира в США
02:30, 05 марта 2026
Юлия Путинцева вырвала победу на старте турнира в США
Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
10:45, 07 марта 2024
Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Юлия Путинцева проиграла на старте престижного турнира в США
10:27, 08 марта 2025
Юлия Путинцева проиграла на старте престижного турнира в США
Стало известно, какие судейские бригады обслужат матчи стартового тура КПЛ-2026
09:25, Сегодня
Стало известно, какие судейские бригады обслужат матчи стартового тура КПЛ-2026
КПЛ-2026: главные ожидания и сенсации от одного из самых громких сезонов
08:38, Сегодня
КПЛ-2026: главные ожидания и сенсации от одного из самых громких сезонов
Джейк Пол запустил боксёрскую лигу для женщин
07:41, Сегодня
Джейк Пол запустил боксёрскую лигу для женщин
Дияр Нургожай оказался тяжелее своего соперника перед боем в UFC
07:05, Сегодня
Дияр Нургожай оказался тяжелее своего соперника перед боем в UFC
