Видеообзор матча Юлия Путинцева – Арина Соболенко на турнире в Брисбене

В австралийском Брисбене проходит турнир категории WTA-500. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч третьего круга одиночного разряда против первой ракетки мира Арины Соболенко. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

В матче за выход в 1/4 финала вторая ракетка Казахстана проиграла сильнейшей теннисистки планеты со счетом 6:7 (2:6), 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. За это время Путинцева допустила три двойные ошибки, выполнила одну подачу навылет и реализовала один из трех брейк-пойнтов. Соболенко сделала шесть эйсов, допустила одну двойную и реализовала два из восьми брейк-пойнтов.

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В следующем раунде турнира в Брисбене Арина Соболенко сразится с 44-й ракеткой мира из Чехии Марией Боузковой, которая выбила из состязаний бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко (6:4, 6:4).

Ранее во втором раунде Юлия обыграла американку Маккартни Кесслер (67-я ракетка мира) в двух сетах – 6:2, 7:5.