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Все о теннисе

Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Брисбене, где сыграет с Юлией Путинцевой

Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Брисбене, где сыграет с Юлией Путинцевой , фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 09:58 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В австралийском Брисбене проходит турнир категории WTA-500. Определилась соперница казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой (29 WTA) по третьему кругу одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла мексиканку Ренату Сарасуа (75 WTA) со счетом 6:4, 6:0 и вышла в третий раунд, где сыграет со второй ракеткой Казахстана Юлией Путинцевой.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. Соболенко сделала пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету ее соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех. 

Ранее Юлия Путинцева одержала победу во втором раунде турнира в Брисбене. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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