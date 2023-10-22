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Александр Бублик стал чемпионом турнира в Антверпене

Александр Бублик стал чемпионом турнира в Антверпене Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Казахстанский теннисист, 36-я ракетка мира Александр Бублик стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Лидер мужской сборной Казахстана в финале уверенно обыграл в двух сетах 38-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса. 

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут.

Ранее определились финалисты турнира АТР-500 в Токио.

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Жанель Абдрахманова
Бублик Александр Материалы о теннисе
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