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Александр Бублик стал чемпионом турнира в Антверпене
Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Казахстанский теннисист, 36-я ракетка мира Александр Бублик стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), сообщает Zakon.kz.
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Лидер мужской сборной Казахстана в финале уверенно обыграл в двух сетах 38-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут.
Ранее определились финалисты турнира АТР-500 в Токио.
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