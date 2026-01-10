Александр Бублик прокомментировал победу в четвертьфинале турнира в Гонконге

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о своем матче 1/4 финала на турнире категории ATP-250 в Гонконге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет сайт ATP, он одержал уверенную победу над представителем Китая Цзюнчэн Шаном (406-й номер рейтинга) со счетом 6:1, 7:6 (7:2).

"Против него очень сложно играть, когда он в ударе. Во втором сете он показывал невероятный теннис. Надеюсь, я смогу сохранить этот темп. Надеюсь, продолжу показывать хорошую игру", – сказал Бублик.

За выход в финал турнира в Гонконге казахстанец поспорит с победителем матча между двумя американскими теннисистами Маркос Гирон–Майкл Ммо.

Ранее стало известно, что Бублик наколотил 15 эйсов китайскому таланту и прошел в полуфинал ATP 250.