Футболистов "Кайрата" усиленно проверяют на "прочность" в ОАЭ

Игроки алматинского футбольного клуба "Кайрат" находятся на сборах в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

5 января прошел прошел первый учебно-тренировочный сбор команды.

"Сегодня игроки прошли тест йо-йо. Этот тест-бег с коротким отдыхом для проверки выносливости", – сообщает пресс-служба алматинской команды.

Как пишет пресс-служба алматинской команды Дастан Сатпаев, Олжас Байбек и Азамат Туякбаев проходят реабилитационный период.





Ранее сообщалось, что футболисты "Кайрата" прибыли в Абу-Даби для первого УТС сезона.