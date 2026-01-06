#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
511.26
597.61
6.32
Спорт

Футболистов "Кайрата" усиленно проверяют на "прочность" в ОАЭ

Игроки алматинского футбольного клуба &quot;Кайрат&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 05:40 Фото: Instagram/f.c.kairat
Игроки алматинского футбольного клуба "Кайрат" находятся на сборах в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

5 января прошел прошел первый учебно-тренировочный сбор команды.

"Сегодня игроки прошли тест йо-йо. Этот тест-бег с коротким отдыхом для проверки выносливости", – сообщает пресс-служба алматинской команды.

Как пишет пресс-служба алматинской команды Дастан Сатпаев, Олжас Байбек и Азамат Туякбаев проходят реабилитационный период.


Ранее сообщалось, что футболисты "Кайрата" прибыли в Абу-Даби для первого УТС сезона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Футболисты "Кайрата" прибыли в Абу-Даби для первого УТС сезона
20:17, 04 января 2026
Футболисты "Кайрата" прибыли в Абу-Даби для первого УТС сезона
Футболисты "Кайрата" обозначили свою родословную
11:35, 02 сентября 2025
Футболисты "Кайрата" обозначили свою родословную
Футболисты "Кайрата" прилетели в Лиссабон
20:16, 16 сентября 2025
Футболисты "Кайрата" прилетели в Лиссабон
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: