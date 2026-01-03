"Кайрат" покинул основной вратарь
Фото: Instagram/f.c.kairat
Футбольный клуб "Кайрат" покинул основной вратарь Александр Заруцкий. Об этом 31 декабря 2025 года стало известно из совместной публикации алматинского ФК и голкипера в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Уточняется, что 32-летний вратарь завершает выступления за алматинский клуб в связи с истечением срока контракта.
"Заруцкий присоединился к желто-черным в начале 2025 года и внес весомый вклад в чемпионский сезон. Его уверенная игра стала одним из ключевых факторов успешного выступления в летней квалификации еврокубков, где опыт и хладнокровие вратаря выручали в решающие моменты. Всего за "Кайрат" голкипер провел 24 матча, в девяти из которых сохранил ворота в неприкосновенности".Пресс-служба ФК "Кайрат"
Алматинский клуб поблагодарил Александра за профессионализм и вклад в достижения команды и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.
Болельщики на уход Заруцкого отреагировали неоднозначно. Если одни поблагодарили голкипера и пожелали ему успехов, то другие выразили недовольство руководству клуба за то, что с Александром поступили некрасиво:
- "№1".
- "Легенда".
- "Саша – лучший".
- "Саша ага, спасибо".
- "Некрасиво поступили с ним".
- "Добро пожаловать в наш Актобе".
- "Плохое решение – отпускать Сашу".
- "Саш, успехов тебе! Ты – офигительный!"
- "Спасибо вам, Саша. Желаю вам новых высот! Мы вас не забудем".
- "Надо было с "Олимпиакосом" дать ему сыграть, все-таки заслужил. Все равно уже выход из группы не светил".
- "Саша Заруцкий, спасибо тебе за перформанс на матче "Слован" – "Кайрат" и за другие яркие моменты. Желаем удачи".
Материал по теме
Темирлан Анарбеков официально признан УЕФА
Отметим, что слухи об "увольнении" Александра Заруцкого появились еще в конце октября 2025 года. Тогда в "Кайрате" их опровергли, а сам голкипер писал, что "ради хайпа люди готовы на все, даже распространять недостоверную информацию".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript