Спорт

"Кайрат" покинул основной вратарь

вратари, тренер, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 10:22 Фото: Instagram/f.c.kairat
Футбольный клуб "Кайрат" покинул основной вратарь Александр Заруцкий. Об этом 31 декабря 2025 года стало известно из совместной публикации алматинского ФК и голкипера в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что 32-летний вратарь завершает выступления за алматинский клуб в связи с истечением срока контракта.

"Заруцкий присоединился к желто-черным в начале 2025 года и внес весомый вклад в чемпионский сезон. Его уверенная игра стала одним из ключевых факторов успешного выступления в летней квалификации еврокубков, где опыт и хладнокровие вратаря выручали в решающие моменты. Всего за "Кайрат" голкипер провел 24 матча, в девяти из которых сохранил ворота в неприкосновенности".Пресс-служба ФК "Кайрат"

Алматинский клуб поблагодарил Александра за профессионализм и вклад в достижения команды и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Болельщики на уход Заруцкого отреагировали неоднозначно. Если одни поблагодарили голкипера и пожелали ему успехов, то другие выразили недовольство руководству клуба за то, что с Александром поступили некрасиво:

  • "№1".
  • "Легенда".
  • "Саша – лучший".
  • "Саша ага, спасибо".
  • "Некрасиво поступили с ним".
  • "Добро пожаловать в наш Актобе".
  • "Плохое решение – отпускать Сашу".
  • "Саш, успехов тебе! Ты – офигительный!"
  • "Спасибо вам, Саша. Желаю вам новых высот! Мы вас не забудем".
  • "Надо было с "Олимпиакосом" дать ему сыграть, все-таки заслужил. Все равно уже выход из группы не светил".
  • "Саша Заруцкий, спасибо тебе за перформанс на матче "Слован" – "Кайрат" и за другие яркие моменты. Желаем удачи".

Темирлан Анарбеков официально признан УЕФА

Отметим, что слухи об "увольнении" Александра Заруцкого появились еще в конце октября 2025 года. Тогда в "Кайрате" их опровергли, а сам голкипер писал, что "ради хайпа люди готовы на все, даже распространять недостоверную информацию".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
Ошибка в тексте: