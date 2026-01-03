Футбольный клуб "Кайрат" покинул основной вратарь Александр Заруцкий. Об этом 31 декабря 2025 года стало известно из совместной публикации алматинского ФК и голкипера в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что 32-летний вратарь завершает выступления за алматинский клуб в связи с истечением срока контракта.

"Заруцкий присоединился к желто-черным в начале 2025 года и внес весомый вклад в чемпионский сезон. Его уверенная игра стала одним из ключевых факторов успешного выступления в летней квалификации еврокубков, где опыт и хладнокровие вратаря выручали в решающие моменты. Всего за "Кайрат" голкипер провел 24 матча, в девяти из которых сохранил ворота в неприкосновенности". Пресс-служба ФК "Кайрат"

Алматинский клуб поблагодарил Александра за профессионализм и вклад в достижения команды и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Болельщики на уход Заруцкого отреагировали неоднозначно. Если одни поблагодарили голкипера и пожелали ему успехов, то другие выразили недовольство руководству клуба за то, что с Александром поступили некрасиво:

"№1".

"Легенда".

"Саша – лучший".

"Саша ага, спасибо".

"Некрасиво поступили с ним".

"Добро пожаловать в наш Актобе".

"Плохое решение – отпускать Сашу".

"Саш, успехов тебе! Ты – офигительный!"

"Спасибо вам, Саша. Желаю вам новых высот! Мы вас не забудем".

"Надо было с "Олимпиакосом" дать ему сыграть, все-таки заслужил. Все равно уже выход из группы не светил".

"Саша Заруцкий, спасибо тебе за перформанс на матче "Слован" – "Кайрат" и за другие яркие моменты. Желаем удачи".

Материал по теме Темирлан Анарбеков официально признан УЕФА

Отметим, что слухи об "увольнении" Александра Заруцкого появились еще в конце октября 2025 года. Тогда в "Кайрате" их опровергли, а сам голкипер писал, что "ради хайпа люди готовы на все, даже распространять недостоверную информацию".