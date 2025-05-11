Наследный принц Абу-Даби прибыл в Казахстан с официальным визитом
Фото: primeminister.kz
Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян 11 мая прибыл с официальным визитом в Астану, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе правительства, в рамках визита на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.
"ОАЭ – ключевой торгово-экономический партнер Казахстана в арабском мире. Руководством двух государств принимаются совместные меры по увеличению товарооборота до 1 млрд долларов", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Сенат ратифицировал соглашение с ОАЭ о строительстве ветровой электростанции.
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