Овечкин оформил 31 хет-трик в карьере и принес победу "Вашингтону"

Знаменитый российский форвард Александр Овечкин отличился еще одним феноменальным матчем в НХЛ. Утром 18 ноября он сделал первый хет-трик за последние два года за свой клуб, а всего в его карьере за океаном теперь их стало 31, сообщает Zakon.kz.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" забросил три шайбы в ворота "Вегас Голден Найтс" в рамках игр регулярного чемпионата НХЛ.

А сам гостевой поединок против действующего обладателя Кубка Стэнли завершился успехом столичного коллектива со счетом 5:2.

Нужно подчеркнуть, что 39-летний нападающий улучшил ряд личных рекордов. Во-первых, он стал автором 31-го хет-трика в карьере, последний раз забивал три гола 31 декабря 2022 года, когда огорчил "Монреаль".

Россиянин сейчас занимает шестое место в истории лиги по забиванию трех шайб, где лидером является великий Уэйн Гретцки (50).

Во-вторых, Александр Овечкин забросил свои 864, 865 и 866 шайбы в истории НХЛ. И теперь он отстает от того же рекордсмена Гретцки на 28 голов.

В-третьих, лидер "Вашингтона" ворвался в список лучших снайперов текущего сезона НХЛ, в его активе 13 взятий ворот. Он делит первое место с Сэмом Райнхартом ("Флорида") и Леоном Драйзайтлем ("Эдмонтон").

А всего в 17 матчах нынешнего чемпионата Овечкин накопил 23 (13+10) очка.

И наконец, самый знаменитый российский хоккеист стал первой звездой встречи против "Вегаса".

Между тем вечером 17 ноября футболисты сборной Казахстана завершили сезон выступления в Лиге Наций УЕФА, проиграв на выезде с крупным счетом Норвегии (0:5).