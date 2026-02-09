Килиан Мбаппе принес седьмую победу подряд "Реалу" в Ла Лиге

Мадридский "Реал" продлил свою серию успешных выступлений в чемпионате Испании по футболу до семи матчей. Минувшей ночью "сливочные" на выезде обыграли "Валенсию" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Это был поединок 23-го тура Ла Лиги, где победный мяч у гостей на 91-й минуте забил их лучший снайпер Килиан Мбаппе.

Еще одним голом у "Реала" чуть ранее отметился Альваро Каррерас.

Благодаря этому успеху королевский клуб сохраняет дистанцию в один балл, отставая от "Барселоны", которая в прошедшем туре разгромила "Мальорку" (3:0) и набрала 58 очков. На третьей строчке турнирной таблицы идет "Атлетико" (45).

Что касается лидера "Реала" Мбаппе, то он уже забил в шести играх Ла Лиги подряд. Француз продолжает возглавлять список лучших бомбардиров испанского чемпионата с активом в 23 гола и четыре передачи.

10 дней назад Килиан опередил своего кумира Криштиану Роналду и стал новым рекордсменом Лиги чемпионов УЕФА.