#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Спорт

Килиан Мбаппе принес седьмую победу подряд "Реалу" в Ла Лиге

Футбол Гол Реал, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 09:49 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Мадридский "Реал" продлил свою серию успешных выступлений в чемпионате Испании по футболу до семи матчей. Минувшей ночью "сливочные" на выезде обыграли "Валенсию" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Это был поединок 23-го тура Ла Лиги, где победный мяч у гостей на 91-й минуте забил их лучший снайпер Килиан Мбаппе.

Еще одним голом у "Реала" чуть ранее отметился Альваро Каррерас.

Благодаря этому успеху королевский клуб сохраняет дистанцию в один балл, отставая от "Барселоны", которая в прошедшем туре разгромила "Мальорку" (3:0) и набрала 58 очков. На третьей строчке турнирной таблицы идет "Атлетико" (45).

Что касается лидера "Реала" Мбаппе, то он уже забил в шести играх Ла Лиги подряд. Француз продолжает возглавлять список лучших бомбардиров испанского чемпионата с активом в 23 гола и четыре передачи.

10 дней назад Килиан опередил своего кумира Криштиану Роналду и стал новым рекордсменом Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Дубль Мбаппе принес "Реалу" вторую победу подряд в Ла Лиге
11:51, 25 августа 2025
Дубль Мбаппе принес "Реалу" вторую победу подряд в Ла Лиге
Мбаппе принес победу "Реалу" и отпраздновал успех в стиле Роналду
10:18, 21 декабря 2025
Мбаппе принес победу "Реалу" и отпраздновал успех в стиле Роналду
Килиан Мбаппе забил пятый гол в Ла Лиге
10:59, 25 сентября 2024
Килиан Мбаппе забил пятый гол в Ла Лиге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Иртыш" укрепился защитником сборной Беларуси
10:10, Сегодня
"Иртыш" укрепился защитником сборной Беларуси
В Астане вспыхнул скандал из-за "выселения" юных гимнасток
09:53, Сегодня
В Астане вспыхнул скандал из-за "выселения" юных гимнасток
"Каспий" провёл контрольный поединок на сборах
09:35, Сегодня
"Каспий" провёл контрольный поединок на сборах
Назван будущий хозяин "Елимая"
09:09, Сегодня
Назван будущий хозяин "Елимая"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: