Спорт

Футболисты "Кайрата" обозначили свою родословную

Футбол Жузы Игроков, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 11:35 Фото: Instagram/f.c.kairat
На днях игроки алматинского футбольного клуба "Кайрат" перед одной из своих тренировок провели перекличку, отвечая на вопрос, выходцами какого жуза они являются, сообщает Zakon.kz.

По проведенному опросу каждый из футболистов алматинской дружины четко указал свою родословную.

На прошлой неделе игроки "Кайрата" с триумфом пробились в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, обыграв по сумме двух матчей шотландский "Селтик".

Затем в прошедшие выходные чемпион страны в перенесенном поединке 22-го тура КПЛ-2025 переиграл на выезде "Окжетпес".    

Сейчас четверо игроков алматинского клуба находятся в расположении сборной Казахстана, которая готовится к отборочным играм ЧМ-2026. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Последние
Популярные
