Бублик вылетел в Гонконг, чтобы "чуточку поработать"

Казахстанский теннисист Александр Бублик (11-я ракетка мира) опубликовал пост перед турниром ATP 250 в Гонконге, сообщает Zakon.kz.

Александр попрощался с Санкт-Петербургом, где провел весь отпуск, и вылетел в Гонконг на турнир.

"Пришлось попрощаться с Петербургом, летим в Гонконг, время чуточку поработать. Я же профессиональный спортсмен вроде как", – написал Бублик в личном Telegram-канале.

В прошлом сезоне Александр Бублик выиграл четыре турнира и обновил личный рекорд в рейтинге АТР (11-е место).

