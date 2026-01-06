Бублик вылетел в Гонконг, чтобы "чуточку поработать"
Фото: Instagram/BUBLIK
Казахстанский теннисист Александр Бублик (11-я ракетка мира) опубликовал пост перед турниром ATP 250 в Гонконге, сообщает Zakon.kz.
Александр попрощался с Санкт-Петербургом, где провел весь отпуск, и вылетел в Гонконг на турнир.
"Пришлось попрощаться с Петербургом, летим в Гонконг, время чуточку поработать. Я же профессиональный спортсмен вроде как", – написал Бублик в личном Telegram-канале.
В прошлом сезоне Александр Бублик выиграл четыре турнира и обновил личный рекорд в рейтинге АТР (11-е место).
Ранее сообщалось, что Александр Бублик узнал соперника на старте турнира в Гонконге.
