Спорт

Бублик вылетел в Гонконг, чтобы "чуточку поработать"

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 07:45 Фото: Instagram/BUBLIK
Казахстанский теннисист Александр Бублик (11-я ракетка мира) опубликовал пост перед турниром ATP 250 в Гонконге, сообщает Zakon.kz.

Александр попрощался с Санкт-Петербургом, где провел весь отпуск, и вылетел в Гонконг на турнир.

"Пришлось попрощаться с Петербургом, летим в Гонконг, время чуточку поработать. Я же профессиональный спортсмен вроде как", – написал Бублик в личном Telegram-канале.

В прошлом сезоне Александр Бублик выиграл четыре турнира и обновил личный рекорд в рейтинге АТР (11-е место).

Ранее сообщалось, что Александр Бублик узнал соперника на старте турнира в Гонконге.

Аксинья Титова
Читайте также
Александр Бублик узнал соперника на старте турнира в Гонконге
06:59, 04 января 2026
Александр Бублик узнал соперника на старте турнира в Гонконге
Александр Бублик стал чемпионом турнира в Антверпене
22:04, 22 октября 2023
Александр Бублик стал чемпионом турнира в Антверпене
Бублик прокомментировал выход в финал престижного турнира в Китае
07:20, 23 сентября 2025
Бублик прокомментировал выход в финал престижного турнира в Китае
