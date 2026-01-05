#Казахстан в сравнении
Спорт

Звезда "Реала" забил в четвертом матче подряд на Кубке Африки по футболу

Футбол Гол Марокко, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 09:59 Фото: Instagram/ReaLmadrid
В ночь на 5 января на Кубке африканских наций определились еще два участника стадии четвертьфинала. В одном из матчей отличился топовый игрок мадридского "Реала" – Браим Диас, который защищал честь сборной Марокко, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью гол вингера марокканской дружины в ворота Танзании позволил хозяевам Кубка Африки пробиться в четвертьфинал.

Здесь нужно отметить, что Браим Диас отмечается забитым мячом уже в четвертом матче подряд с самого начала турнира.

26-летний футболист ранее стал автором голов во встречах с Замбией, Мали и Коморскими островами. Что касается самого матча, то Марокко обыграла Танзанию со счетом 1:0.

А сам Браим на данный час является лучшим снайпером Кубка Африки с активом в четыре гола.

В другом поединке 1/8 финала КАН-2025 представители Камеруна были сильнее ЮАР – 2:1.

Продолжение борьбы за четвертьфинал текущих соревнований зрители увидят поздно вечером 5 января, когда Египет сразится с Бенином, а Нигерия померится силами с Мозамбиком.

Затем 6 января Алжир сыграет с ДР Конго, плюс футболисты Кот-д`Ивуара протестируют Буркина-Фасо.

Первыми участниками 1/4 финала данных состязаний немного ранее стали футболисты Мали и Сенегала.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
