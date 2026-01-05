Звезда "Реала" забил в четвертом матче подряд на Кубке Африки по футболу
Минувшей ночью гол вингера марокканской дружины в ворота Танзании позволил хозяевам Кубка Африки пробиться в четвертьфинал.
Здесь нужно отметить, что Браим Диас отмечается забитым мячом уже в четвертом матче подряд с самого начала турнира.
26-летний футболист ранее стал автором голов во встречах с Замбией, Мали и Коморскими островами. Что касается самого матча, то Марокко обыграла Танзанию со счетом 1:0.
А сам Браим на данный час является лучшим снайпером Кубка Африки с активом в четыре гола.
В другом поединке 1/8 финала КАН-2025 представители Камеруна были сильнее ЮАР – 2:1.
Продолжение борьбы за четвертьфинал текущих соревнований зрители увидят поздно вечером 5 января, когда Египет сразится с Бенином, а Нигерия померится силами с Мозамбиком.
Затем 6 января Алжир сыграет с ДР Конго, плюс футболисты Кот-д`Ивуара протестируют Буркина-Фасо.
Первыми участниками 1/4 финала данных состязаний немного ранее стали футболисты Мали и Сенегала.