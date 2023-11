Елена Рыбакина определилась с первым турниром в новом сезоне

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

По информации организаторов, Рыбакина подтвердила свое участие на турнире. Также на соревнования в Брисбене заявилась действующая чемпионка этого турнира, вторая ракета мира Арина Соболенко из Беларуси.

Adding another Grand Slam star to our list ✍️



Elena Rybakina’s power and precision is coming to town ⭐️ #BrisbaneTennis@Queensland @visitbrisbane #ThisisQueensland #VisitBrisbane pic.twitter.com/Vea9Hb54ru