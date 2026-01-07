#Казахстан в сравнении
Мир

Умер легендарный кинорежиссер Бела Тарр

Умер легендарный кинорежиссер Бела Тарр, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 14:34 Фото: DPA
В Венгрии ушел из жизни мастер авторского кино Бела Тарр, сообщает Zakon.kz.

ТАСС пишет, что венгерский кинорежиссер, сценарист и продюсер Бела Тарр умер в возрасте 70 лет после продолжительной и тяжелой болезни.

Ассоциация венгерских кинематографистов отметила, что мастер авторского кино прославился фильмами по произведениям писателя Ласло Краснахоркаи.

Бела Тарр из театральной семьи. После окончания Будапештской академии искусства театра и кино по специальности "режиссура" начал работать в кинематографе. С 1987 года сотрудничал с Краснахоркаи, сняв по его романам и киносценариям несколько фильмов, в том числе "Проклятие" (1988), "Сатанинское танго" (1994) и "Гармонии Веркмейстера" (2000).

Свой последний художественный фильм "Туринская лошадь" режиссер создал в 2011 году также по сценарию Краснахоркаи. Черно-белая кинолента, поднимающая проблемы человеческого бытия, получила "Серебряного медведя" – приз жюри 61-го Берлинского кинофестиваля.

С 1981 по 1990 год Бела Тарр был директором киностудии Mafilm, с 2011 по 2023 год возглавлял Ассоциацию венгерских кинематографистов, а затем был избран ее почетным директором. Тарр был удостоен венгерских государственных наград, являлся лауреатом премии имени Лайоша Кошута, присуждаемой за выдающиеся достижения в культуре, литературе и искусстве. По опросам кинокритиков авторитетного британского журнала о кино Sight and Sound, Тарр входил в число лучших кинорежиссеров мира.

В Алматы в возрасте 88 лет умер советский и казахский актер, режиссер театра и кино, сценарист и педагог, лауреат Государственной премии СССР, Народный артист Асанали Ашимов.

