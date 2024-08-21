Звезда сборной Португалии Жоау Феликс перешел в лондонский "Челси"
Фото: Instagram/joaofelix79
Английский футбольный клуб "Челси" известил о переходе португальского полузащитника Жоау Феликса из мадридского "Атлетико". Контракт подписан на семь лет, сообщает Zakon.kz.
21 августа "аристократы" объявили о трансфере 24-летнего атакующего хавбека. Стороны подписали соглашение до 2031 года.
"Очень рад вернуться в "Челси" и не могу дождаться начала тренировок. Увидел знакомые лица, которые были здесь в прошлый раз, а это всегда приятно. Мне очень нравилось проводить здесь время, и я говорил друзьям и семье, что хотел бы однажды вернуться в АПЛ. Вернуться обратно сюда это прекрасное чувство".Жоау Феликс
Португалец уже имеет опыт выступления за "Челси" на правах аренды во второй половине сезона-2022/23.
Фото: Instagram/joaofelix79
По некоторым сведениям, "матрасники" получат за Феликса 50 млн евро и 5 млн в виде бонусов. Футболист прошлый сезон провел в каталонской "Барселоне", на правах аренды.
Рыночная стоимость игрока сборной Португалии составляет 30 млн евро.
Тем временем в Англии стартовал новый сезон в Премьер-лиге, где Эрлинг Холанд принес первую победу "Манчестер Сити" в сотом матче за клуб.
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