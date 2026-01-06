Казахстан на Олимпиаде-2026: кто уже квалифицировался
Официально отбор на Олимпиаду-2026 завершился в нескольких видах спорта. В частности, атлеты сборной Казахстана прошли квалификационный этап в фигурном катании, шорт-треке, конькобежном спорте.
Фигурное катание
Первые квоты стране принесли Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина. Фигуристы выполнили все условия отбора на чемпионате мира-2025 в Бостоне (США). Шайдоров при этом завоевал серебряную награду.
Фото: olympic.kz
Соревнования по фигурному катанию на предстоящей Олимпиаде начнутся 6 февраля. В одиночном катании первыми на лед выйдут мужчины. 10 февраля состоится короткая программа, а 13-го – произвольная. У женщин розыгрыш наград стартует 17 февраля. Через два дня, 19 февраля, пройдет произвольная программа.
Шорт-трек
В шорт-треке Казахстан на Олимпиаде представят четыре атлета. По итогам четырех отборочных этапов Кубка мира наша сборная в Италии выступит в девяти дисциплинах. Тренерский штаб по спортивному принципу сформировал олимпийский состав, куда вошли следующие атлеты:
- Денис Никиша (500 и 1000 м, смешанная эстафета);
- Абзал Ажгалиев (500 м, смешанная эстафета;
- Ольга Тихонова (500, 1000, 1500 м, смешанная эстафета);
- Яна Хан (500 и 1500 м, смешанная эстафета).
Первые медали будут разыграны 10 февраля. В этот день состоятся полуфиналы и финалы в смешанной эстафете, где будет представлена наша команда. Также параллельно пройдут предварительные раунды на дистанциях 500 м (женщины) и 1000 м (мужчины). Решающие этапы намечены на 11 февраля.
Фото: olympic.kz
14 февраля наши шорт-трекистки начнут борьбу на 1000-метровке. 16-го числа стартуют на ОИ казахстанцы, заявленные на 500 м. И 20 февраля Казахстан примет участие в медальном распределении на дистанции 1500 у женщин.
Конькобежный спорт
Представители команды Казахстана по конькобежному спорту на предстоящей Олимпиаде поборются за награды в 12 дисциплинах.
У мужчин Казахстан будет представлен на дистанции 500 метров. В женских соревнованиях путевки на ОИ-2026 наши спортсменки добыли на следующих дистанциях:
- 500 м – две квоты
- 1000 м – две квоты
- 1500 м – две квоты
- 3000 м – две квоты
- 5000 м – одна квота
- Масс-старт – одна квота
- Женская командная гонка преследования – одна квота
Впервые в рамках ОИ наши конькобежцы выйдут на лед 7 февраля. В этот день определятся лучшие у женщин на дистанции 3000 м.
9 февраля пройдут соревнования на дистанции 1000 м (женщины), 12-го числа будут разыграны медали на дистанции 5000 м (женщины).
Через два дня, 14 февраля, мужчины поспорят за награды на 500-метровке, а также стартуют отборы в женской командной гонке преследования.
15 февраля разыграются медали на дистанции 500 м у женщин. 20-го числа наши спортсменки выступят на "полторашке", а 21 февраля – в масс-старте.
23 января будет объявлен окончательный список участников после рассмотрения и перераспределения квот среди всех стран. Максимальное количество спортсменов для участия в Олимпийских играх в соревнованиях по конькобежному спорту 168 человек.
В данный момент во многих видах спорта продолжается отборочный период. Он завершится к 19-20 января.
Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства подчеркнул значение Олимпийских игр для международного имиджа Казахстана и поручил в кратчайшие сроки обеспечить полную готовность национальных команд.