#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Спорт

Казахстан на Олимпиаде-2026: кто уже квалифицировался

подготовка в Олимпиаде, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 22:49 Фото: olympic.kz
Ровно месяц остается до открытия зимних Олимпийских игр-2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. И в данный момент казахстанские спортсмены продолжают борьбу за путевки на ОИ. При этом в некоторых видах спорта наши атлеты уже квалифицировались на Игры, сообщает Zakon.kz.

Официально отбор на Олимпиаду-2026 завершился в нескольких видах спорта. В частности, атлеты сборной Казахстана прошли квалификационный этап в фигурном катании, шорт-треке, конькобежном спорте.

Фигурное катание

Первые квоты стране принесли Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина. Фигуристы выполнили все условия отбора на чемпионате мира-2025 в Бостоне (США). Шайдоров при этом завоевал серебряную награду.

Фото: olympic.kz

Соревнования по фигурному катанию на предстоящей Олимпиаде начнутся 6 февраля. В одиночном катании первыми на лед выйдут мужчины. 10 февраля состоится короткая программа, а 13-го – произвольная. У женщин розыгрыш наград стартует 17 февраля. Через два дня, 19 февраля, пройдет произвольная программа.

Шорт-трек

В шорт-треке Казахстан на Олимпиаде представят четыре атлета. По итогам четырех отборочных этапов Кубка мира наша сборная в Италии выступит в девяти дисциплинах. Тренерский штаб по спортивному принципу сформировал олимпийский состав, куда вошли следующие атлеты:

  • Денис Никиша (500 и 1000 м, смешанная эстафета);
  • Абзал Ажгалиев (500 м, смешанная эстафета;
  • Ольга Тихонова (500, 1000, 1500 м, смешанная эстафета);
  • Яна Хан (500 и 1500 м, смешанная эстафета).

Первые медали будут разыграны 10 февраля. В этот день состоятся полуфиналы и финалы в смешанной эстафете, где будет представлена наша команда. Также параллельно пройдут предварительные раунды на дистанциях 500 м (женщины) и 1000 м (мужчины). Решающие этапы намечены на 11 февраля.

Фото: olympic.kz

14 февраля наши шорт-трекистки начнут борьбу на 1000-метровке. 16-го числа стартуют на ОИ казахстанцы, заявленные на 500 м. И 20 февраля Казахстан примет участие в медальном распределении на дистанции 1500 у женщин.

Конькобежный спорт

Представители команды Казахстана по конькобежному спорту на предстоящей Олимпиаде поборются за награды в 12 дисциплинах.

У мужчин Казахстан будет представлен на дистанции 500 метров. В женских соревнованиях путевки на ОИ-2026 наши спортсменки добыли на следующих дистанциях:

  • 500 м – две квоты
  • 1000 м – две квоты
  • 1500 м – две квоты
  • 3000 м – две квоты
  • 5000 м – одна квота
  • Масс-старт – одна квота
  • Женская командная гонка преследования – одна квота

Впервые в рамках ОИ наши конькобежцы выйдут на лед 7 февраля. В этот день определятся лучшие у женщин на дистанции 3000 м.

9 февраля пройдут соревнования на дистанции 1000 м (женщины), 12-го числа будут разыграны медали на дистанции 5000 м (женщины).

Через два дня, 14 февраля, мужчины поспорят за награды на 500-метровке, а также стартуют отборы в женской командной гонке преследования.

15 февраля разыграются медали на дистанции 500 м у женщин. 20-го числа наши спортсменки выступят на "полторашке", а 21 февраля – в масс-старте.

23 января будет объявлен окончательный список участников после рассмотрения и перераспределения квот среди всех стран. Максимальное количество спортсменов для участия в Олимпийских играх в соревнованиях по конькобежному спорту 168 человек.

В данный момент во многих видах спорта продолжается отборочный период. Он завершится к 19-20 января.

Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства подчеркнул значение Олимпийских игр для международного имиджа Казахстана и поручил в кратчайшие сроки обеспечить полную готовность национальных команд.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Факелы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года показали общественности
05:40, 15 апреля 2025
Факелы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года показали общественности
Выбраны талисманы зимней Олимпиады-2026 в Италии
19:30, 08 марта 2023
Выбраны талисманы зимней Олимпиады-2026 в Италии
Показана экипировка казахстанских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2026
11:44, 30 декабря 2025
Показана экипировка казахстанских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: