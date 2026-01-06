Казахстан на Олимпиаде-2026: кто уже квалифицировался

Ровно месяц остается до открытия зимних Олимпийских игр-2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. И в данный момент казахстанские спортсмены продолжают борьбу за путевки на ОИ. При этом в некоторых видах спорта наши атлеты уже квалифицировались на Игры, сообщает Zakon.kz.

Официально отбор на Олимпиаду-2026 завершился в нескольких видах спорта. В частности, атлеты сборной Казахстана прошли квалификационный этап в фигурном катании, шорт-треке, конькобежном спорте.

Фигурное катание

Первые квоты стране принесли Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина. Фигуристы выполнили все условия отбора на чемпионате мира-2025 в Бостоне (США). Шайдоров при этом завоевал серебряную награду.

Фото: olympic.kz

Соревнования по фигурному катанию на предстоящей Олимпиаде начнутся 6 февраля. В одиночном катании первыми на лед выйдут мужчины. 10 февраля состоится короткая программа, а 13-го – произвольная. У женщин розыгрыш наград стартует 17 февраля. Через два дня, 19 февраля, пройдет произвольная программа.

Шорт-трек

В шорт-треке Казахстан на Олимпиаде представят четыре атлета. По итогам четырех отборочных этапов Кубка мира наша сборная в Италии выступит в девяти дисциплинах. Тренерский штаб по спортивному принципу сформировал олимпийский состав, куда вошли следующие атлеты:

Денис Никиша (500 и 1000 м, смешанная эстафета);

Абзал Ажгалиев (500 м, смешанная эстафета;

Ольга Тихонова (500, 1000, 1500 м, смешанная эстафета);

Яна Хан (500 и 1500 м, смешанная эстафета).

Первые медали будут разыграны 10 февраля. В этот день состоятся полуфиналы и финалы в смешанной эстафете, где будет представлена наша команда. Также параллельно пройдут предварительные раунды на дистанциях 500 м (женщины) и 1000 м (мужчины). Решающие этапы намечены на 11 февраля.

Фото: olympic.kz

14 февраля наши шорт-трекистки начнут борьбу на 1000-метровке. 16-го числа стартуют на ОИ казахстанцы, заявленные на 500 м. И 20 февраля Казахстан примет участие в медальном распределении на дистанции 1500 у женщин.

Конькобежный спорт

Представители команды Казахстана по конькобежному спорту на предстоящей Олимпиаде поборются за награды в 12 дисциплинах.

У мужчин Казахстан будет представлен на дистанции 500 метров. В женских соревнованиях путевки на ОИ-2026 наши спортсменки добыли на следующих дистанциях:

500 м – две квоты

1000 м – две квоты

1500 м – две квоты

3000 м – две квоты

5000 м – одна квота

Масс-старт – одна квота

Женская командная гонка преследования – одна квота

Впервые в рамках ОИ наши конькобежцы выйдут на лед 7 февраля. В этот день определятся лучшие у женщин на дистанции 3000 м.

9 февраля пройдут соревнования на дистанции 1000 м (женщины), 12-го числа будут разыграны медали на дистанции 5000 м (женщины).

Через два дня, 14 февраля, мужчины поспорят за награды на 500-метровке, а также стартуют отборы в женской командной гонке преследования.

15 февраля разыграются медали на дистанции 500 м у женщин. 20-го числа наши спортсменки выступят на "полторашке", а 21 февраля – в масс-старте.

23 января будет объявлен окончательный список участников после рассмотрения и перераспределения квот среди всех стран. Максимальное количество спортсменов для участия в Олимпийских играх в соревнованиях по конькобежному спорту 168 человек.

В данный момент во многих видах спорта продолжается отборочный период. Он завершится к 19-20 января.

Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства подчеркнул значение Олимпийских игр для международного имиджа Казахстана и поручил в кратчайшие сроки обеспечить полную готовность национальных команд.