Бектенов обозначил ключевые требования к подготовке сборной к Олимпиаде

Премьер-министр Олжас Бектенов 30 декабря 2025 года на заседании правительства подчеркнул значение Олимпийских игр для международного имиджа Казахстана и поручил в кратчайшие сроки обеспечить полную готовность национальных команд, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что Олимпийские игры имеют очень важное значение в укреплении международного имиджа страны, и наши спортсмены выходят на главные мировые спортивные арены, представляя не только себя и своих наставников, но и всю республику.

"Глава государства всегда подчеркивает приоритетность массового и профессионального спорта. Поэтому в Казахстане принимаются комплексные меры по развитию спорта и создаются условия для качественной подготовки спортсменов. За 2023-2025 годы на эти цели из бюджета было выделено более 360 млрд тенге. Для развития зимних видов спорта наша страна обладает необходимой базовой инфраструктурой и благоприятными климатическими условиями. Ключевую роль в развитии спорта и всесторонней подготовке спортсменов играют профильные спортивные федерации", – заявил Бектенов.

По его словам, именно на их уровне формируются национальные команды, тренерские штабы и спортивный резерв, а также определяется долгосрочная стратегия развития конкретных видов спорта.

"Значимым результатом подготовки спортивного резерва стало успешное выступление казахстанских спортсменов на юношеских Олимпийских играх 2024 года в городе Канвон. Этот успех необходимо усилить и приумножить на предстоящих зимних Олимпийских играх в Италии. В целом мы уверены, что целеустремленность, дисциплина и командное единство наших спортсменов станут залогом достойного выступления. Пожелаем им честной борьбы, уверенности в своих силах и высоких результатов! Президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин своим личным примером мотивирует наших спортсменов показать уверенность в собственных силах и нацеленность на максимальный результат. Вся страна гордится и болеет за каждого из наших спортсменов", – дополнил Бектенов.

Премьер-министр поручил в сжатые сроки завершить все подготовительные мероприятия к Олимпийским и Паралимпийским играм. Министерству туризма и спорта и НОК необходимо обеспечить полную готовность сборной – без бюрократических задержек, с урегулированием вопросов состава команд, логистики, экипировки и медсопровождения.

Отдельно поручено обеспечить эффективность и прозрачность использования бюджетных средств, а также привлекать внебюджетное финансирование. Усилить подготовку паралимпийской сборной, обеспечить качественное информационное сопровождение и телетрансляции игр. По итогам соревнований представить детальный анализ результатов. Общий контроль возложен на Аиду Балаеву.

Материал по теме К подготовке олимпийской сборной Казахстана привлекли зарубежных тренеров

Ранее стало известно, сколько средств направили на подготовку сборной Казахстана.