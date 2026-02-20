#Референдум-2026
Спорт

Кто из казахстанцев выступит 21 февраля на Олимпиаде-2026

Флаг Олимпиады, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2026 02:30 Фото: Instagram/milanocortina2026
21 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия) пройдут соревнования в 9 видах спорта и будут разыграны 10 комплектов наград, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, чемпионы и призеры выяснятся в биатлоне (женщины, масс-старт 12, 5 км), лыжных гонках (мужчины, масс-старт 50 км), фристайле (смешанная акробатика; мужчины, ски-кросс; женщины, хафпайп – всего три комплекта), конькобежном спорте (мужчины и женщины, масс-старт – всего два комплекта), бобслее (женщины, двойки), керлинге (мужчины) и ски-альпинизме (смешанная эстафета).

В этот день разыграют бронзовые медали в хоккее у мужчин и керлинге у женщин.

Расписание Олимпиады-2026 на 21 февраля:

Вид спорта: Фристайл-акробатика, смешанные команды

  • Кто: Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Аяна Жолдас, Асылхан Асан, Роман Иванов
  • Во сколько: 14:45

Вид спорта: Лыжные гонки, масс-старт (мужчины)

  • Кто: Амиргали Муратбеков, Наиль Башмаков
  • Во сколько: 15:00

Вид спорта: Конькобежный спорт, масс-старт (женщины)

  • Кто: Елизавета Голубева
  • Начало: 19:50 Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.

Ранее мы писали о том, что звездный костюм Михаила Шайдорова пополнил фонд Олимпийского музея.

