Кто из казахстанцев выступит 21 февраля на Олимпиаде-2026

21 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия) пройдут соревнования в 9 видах спорта и будут разыграны 10 комплектов наград, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, чемпионы и призеры выяснятся в биатлоне (женщины, масс-старт 12, 5 км), лыжных гонках (мужчины, масс-старт 50 км), фристайле (смешанная акробатика; мужчины, ски-кросс; женщины, хафпайп – всего три комплекта), конькобежном спорте (мужчины и женщины, масс-старт – всего два комплекта), бобслее (женщины, двойки), керлинге (мужчины) и ски-альпинизме (смешанная эстафета).

В этот день разыграют бронзовые медали в хоккее у мужчин и керлинге у женщин.

Расписание Олимпиады-2026 на 21 февраля:

Вид спорта: Фристайл-акробатика, смешанные команды

Кто: Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Аяна Жолдас, Асылхан Асан, Роман Иванов

Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Аяна Жолдас, Асылхан Асан, Роман Иванов Во сколько: 14:45

Вид спорта: Лыжные гонки, масс-старт (мужчины)

Кто: Амиргали Муратбеков, Наиль Башмаков

Амиргали Муратбеков, Наиль Башмаков Во сколько: 15:00

Вид спорта: Конькобежный спорт, масс-старт (женщины)

Кто: Елизавета Голубева

Елизавета Голубева Начало: 19:50 Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.

