Кто из казахстанцев выступит 21 февраля на Олимпиаде-2026
Как пишет sportarena.kz, чемпионы и призеры выяснятся в биатлоне (женщины, масс-старт 12, 5 км), лыжных гонках (мужчины, масс-старт 50 км), фристайле (смешанная акробатика; мужчины, ски-кросс; женщины, хафпайп – всего три комплекта), конькобежном спорте (мужчины и женщины, масс-старт – всего два комплекта), бобслее (женщины, двойки), керлинге (мужчины) и ски-альпинизме (смешанная эстафета).
В этот день разыграют бронзовые медали в хоккее у мужчин и керлинге у женщин.
Расписание Олимпиады-2026 на 21 февраля:
Вид спорта: Фристайл-акробатика, смешанные команды
- Кто: Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Аяна Жолдас, Асылхан Асан, Роман Иванов
- Во сколько: 14:45
Вид спорта: Лыжные гонки, масс-старт (мужчины)
- Кто: Амиргали Муратбеков, Наиль Башмаков
- Во сколько: 15:00
Вид спорта: Конькобежный спорт, масс-старт (женщины)
- Кто: Елизавета Голубева
- Начало: 19:50 Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.
Ранее мы писали о том, что звездный костюм Михаила Шайдорова пополнил фонд Олимпийского музея.