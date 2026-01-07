Футболист "Тобола" и сборной Казахстана совершил исторический трансфер

Поздно вечером 6 января казахстанский полузащитник Ислам Чесноков был официально представлен в качестве футболиста шотландского клуба "Хартс", одного из самых старейших клубов мира, сообщает Zakon.kz.

26-летний вингер "Тобола" на правах свободного агента подписал контракт до лета 2028 года. Ислам Чесноков перешел в клуб из Эдинбурга, который ныне является лидером чемпионата Шотландии в высшем дивизионе, опережая знаменитый "Рейнджерс" и "Селтик".

Чесноков стал первым казахстанским футболистом в истории, который пришел в чемпионат Шотландии, о чем ярко высказались в самом "Хартсе".

Данный переход Ислама обсуждался почти целый год и наконец-то после многих бумажных дел подошел к финишу.

В Казахстане он запомнился прекрасной игрой за "Тобол", где провел 92 матча, забив 29 голов и отдав 15 результативных ассистов. Плюс Чесноков сыграл 20 игр за нашу главную сборную.

Дебют нового 99-го номера "Хартса", возможно, состоится 11 января в гостевом поединке против "Данди".

