Спорт

Звезда казахстанского футбола провел первую тренировку в шотландском клубе

Ислам Чесноков, Шотландия, футбол, клуб, Хартс, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 00:34 Фото: Instagram/heartofmidlothianfc
Полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков перешел в шотландский клуб "Хартс" и уже провел первую тренировку, сообщает Zakon.kz.

7 января "Хартс" официально объявил о подписании контракта с казахстанским полузащитником.

Кадры первых тренировок с участием Чеснокова опубликованы в официальных аккаунтах команды.

На видео Чесноков выполняет тренировочные упражнения вместе с новыми партнерами, начав адаптацию к требованиям тренерского штаба.

Ислам Чесноков стал первым футболистом из Казахстана в истории "Хартса", а также первым представителем страны, выступающим в чемпионате Шотландии.

А ранее "Кайрат" объявил об уходе двух ключевых полузащитников.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
