"Интер" одержал пятую подряд победу и по-прежнему лидирует в Серии А

В итальянском футбольном чемпионате прошли матчи 18-го тура, по исходу которых миланский "Интер" сохранил за собой первое место в турнирной таблице, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью "нерадзурри" у себя дома одолели "Болонью" со счетом 3:1, где главным героем матча стал капитан – Лаутаро Мартинес, у которого гол и ассист.

Сначала аргентинец отдал результативный пас на Петра Зелиньского, который забил первый мяч на исходе первого тайма.

А после перерыва лидер "черно-синих" забил сам с передачи Хакана Чалханоглу. Еще один гол в свою копилку записал Маркус Тюрам. У гостей отличился Сантьяго Кастро.

Таким образом, команда Кристиана Киву довела победную серию до пяти матчей и сохранила за собой первую строчку по итогам 18-го тура Серии А, набрав 39 очков.

За "Интером" располагаются "Милан" (38) и "Наполи" (37).

Помимо этого, капитан "нерадзурри" Лаутаро Мартинес возглавляет список лучших бомбардиров итальянского первенства. В его активе 10 голов и 4 передачи в 16 встречах текущего сезона.

Стоит отметить, что "Интер" завершил 2025 год лидером таблицы итальянского футбольного чемпионата.

