В Минспорта Казахстана сообщили хорошую новость касательно детей

В Министерстве туризма и спорта Казахстана 7 января сообщили, что финансирование детско-юношеского спорта в стране планируется увеличить почти в два раза, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в рамках исполнения поручения главы государства ведомством разработан проект закона, предусматривающий внедрение подушевого нормативного финансирования детско-юношеских спортивных школ, а также установление требований к их аккредитации.

Переход на новую модель финансирования позволит повысить уровень обеспечения ДЮСШ. Согласно расчетам, на содержание одного спортсмена в год будет выделяться в среднем 415 тыс. тенге, тогда как при действующей сметной системе этот показатель составляет около 233 тыс. тенге.

В министерстве отметили, что на сегодняшний день оно остается единственным государственным органом, использующим сметную систему финансирования. В связи с этим переход на подушевое финансирование рассматривается как шаг к повышению эффективности управления отраслью.

Реализация проекта потребует выделения дополнительных средств из местных бюджетов. Соответствующие расходы уже поддержаны Республиканской бюджетной комиссией, финансирование будет обеспечено за счет местных бюджетов.

Внедрение подушевого нормативного финансирования во всех детско-юношеских спортивных школах страны планируется с 1 января 2026 года.

