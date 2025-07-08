#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.51
611.83
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.51
611.83
6.6
Общество

Сотрудникам Нацгвардии сообщили хорошую новость

Сотрудникам Нацгвардии сообщили хорошую новость, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 13:01 Фото: Instagram/egov.kz
Справку с места службы для сотрудников Национальной гвардии Министерства внутренних дел Казахстана теперь можно получить онлайн, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 июля 2025 года проинформировали в АО "Национальные информационные технологии":

"Новая услуга доступна на портале eGov.kz и позволяет оформить официальный документ всего за несколько минут. Это решение значительно упрощает процесс и позволяет сократить время на получение справки".

В НИТ уточнили, что услуга предоставляется бесплатно и доступна только для действующих сотрудников Национальной гвардии.

"Если при заполнении заявки данные о месте службы сотрудника подтверждаются, справка формируется автоматически и будет доступна для скачивания на статусной странице заявки... В случае, если заявитель не числится в рядах Национальной гвардии РК, система выдает отказ с указанием причины. Документ действителен 10 календарных дней", – подчеркнули в пресс-службе АО.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" – "Воинский учет и безопасность" – "Воинская служба";
  • выбрать услугу "Справка с места работы (службы)" Национальной гвардии РК" и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн";
  • нажать "Далее" и подписать заявку одним из доступных методов подписания;
  • результат услуги будет доступен в личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".

1 июля 2025 года стало известно, что индивидуальные предприниматели (ИП), представители малого и среднего бизнеса теперь могут управлять своим бизнесом в пару кликов. Тогда в АО "НИТ" отметили, что личный кабинет обновленного eGov Business объединяет всю информацию о компании, AI-чат-боты подсказывают решения, а налоговый календарь напоминает о сроках платежей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Что хотят производить из конопли в Казахстане, рассказали в МСХ
Общество
14:07, Сегодня
Что хотят производить из конопли в Казахстане, рассказали в МСХ
Подешевеет ли картофель в Казахстане, ответил глава МСХ
Общество
13:16, Сегодня
Подешевеет ли картофель в Казахстане, ответил глава МСХ
Почему говядина дорожает в Казахстане
Общество
12:48, Сегодня
Почему говядина дорожает в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: