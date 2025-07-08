Сотрудникам Нацгвардии сообщили хорошую новость

Справку с места службы для сотрудников Национальной гвардии Министерства внутренних дел Казахстана теперь можно получить онлайн, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 июля 2025 года проинформировали в АО "Национальные информационные технологии":

"Новая услуга доступна на портале eGov.kz и позволяет оформить официальный документ всего за несколько минут. Это решение значительно упрощает процесс и позволяет сократить время на получение справки".

В НИТ уточнили, что услуга предоставляется бесплатно и доступна только для действующих сотрудников Национальной гвардии.

"Если при заполнении заявки данные о месте службы сотрудника подтверждаются, справка формируется автоматически и будет доступна для скачивания на статусной странице заявки... В случае, если заявитель не числится в рядах Национальной гвардии РК, система выдает отказ с указанием причины. Документ действителен 10 календарных дней", – подчеркнули в пресс-службе АО.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" – "Воинский учет и безопасность" – "Воинская служба";

выбрать услугу "Справка с места работы (службы)" Национальной гвардии РК" и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн";

нажать "Далее" и подписать заявку одним из доступных методов подписания;

результат услуги будет доступен в личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".

1 июля 2025 года стало известно, что индивидуальные предприниматели (ИП), представители малого и среднего бизнеса теперь могут управлять своим бизнесом в пару кликов. Тогда в АО "НИТ" отметили, что личный кабинет обновленного eGov Business объединяет всю информацию о компании, AI-чат-боты подсказывают решения, а налоговый календарь напоминает о сроках платежей.