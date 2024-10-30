Депутат обвинил Минспорта в финансировании пара спорта по остаточному принципу

Депутат Мажилиса Кенжегул Сейтжан обвинил Министерство туризма и спорта в финансировании паралимпийских видов спорта по остаточному принципу, сообщает Zakon.kz.

Кенжегул Сейтжан на пленарном заседании Мажилиса 30 октября поинтересовался у вице-министра туризма и спорта Серика Жарасбаева, сколько из 141 млрд тенге, выделенных в бюджете на развитие туризма и спорта, будет направлено на пара спорт.

"Сколько из этих денег будет выделено на развитие туризма и инклюзивного туризма? И следующий вопрос: когда министерство перестанет отделять людей с инвалидностью? Потому что на последнем чемпионате мира наши спортсмены были очень плохо одеты. Когда вы перестанете финансировать по остаточному принципу?" – спросил Кенжегул Сейтжан.

Вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев ответил, что из 142 млрд тенге на развитие паралимпиского спорта планируется выделить 3,7 млрд тенге.

"Паралимпийский спорт у нас не финансируется по остаточному принципу. В рабочих группах я говорил – заявка поступает, мы по ней с Минфином отрабатываем и выделяем средства. Касательно туризма. В целом, на отрасль предусмотрено 6,5 млрд тенге, в том числе на инклюзивный туризм внутри этих денег. По спортивной форме. Центр спортивной подготовки всю экипировку приобрел, и до спортсменов она своевременно доведена", – заявил Серик Жарасбаев.

Ранее сообщалось, что скончался двукратный чемпион мира из Казахстана по пара таеквондо.