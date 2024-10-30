Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Депутат обвинил Минспорта в финансировании пара спорта по остаточному принципу

Гонки на инвалидных колясках, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 12:45 Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Кенжегул Сейтжан обвинил Министерство туризма и спорта в финансировании паралимпийских видов спорта по остаточному принципу, сообщает Zakon.kz.

Кенжегул Сейтжан на пленарном заседании Мажилиса 30 октября поинтересовался у вице-министра туризма и спорта Серика Жарасбаева, сколько из 141 млрд тенге, выделенных в бюджете на развитие туризма и спорта, будет направлено на пара спорт.

"Сколько из этих денег будет выделено на развитие туризма и инклюзивного туризма? И следующий вопрос: когда министерство перестанет отделять людей с инвалидностью? Потому что на последнем чемпионате мира наши спортсмены были очень плохо одеты. Когда вы перестанете финансировать по остаточному принципу?" – спросил Кенжегул Сейтжан.

Вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев ответил, что из 142 млрд тенге на развитие паралимпиского спорта планируется выделить 3,7 млрд тенге.

"Паралимпийский спорт у нас не финансируется по остаточному принципу. В рабочих группах я говорил – заявка поступает, мы по ней с Минфином отрабатываем и выделяем средства. Касательно туризма. В целом, на отрасль предусмотрено 6,5 млрд тенге, в том числе на инклюзивный туризм внутри этих денег. По спортивной форме. Центр спортивной подготовки всю экипировку приобрел, и до спортсменов она своевременно доведена", – заявил Серик Жарасбаев.

Ранее сообщалось, что скончался двукратный чемпион мира из Казахстана по пара таеквондо.

Читайте также

Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
Фракция "Ак жол" не поддержала проект бюджета на 2025-2027 годы
ЭСПО, Аренда, бюджетные деньги
Депутат об объектах на ЭКСПО: Перекладываем бюджетные деньги из одного кармана в другой
Некуда сбывать: овечью шерсть тоннами сжигают в Карагандинской области
Некуда сбывать: овечью шерсть тоннами сжигают в Карагандинской области
Бауыржан Муканов
Мажилис Парламента РК 2024 год Параспорт Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
рука и деньги
Как сохранить свои деньги на депозите – советы экономистов
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: