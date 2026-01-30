#Казахстан в сравнении
Общество

В Минздраве поделились хорошей новостью касательно ОСМС

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 20:28 Фото: Zakon.kz
В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, сколько человек в стране имеют статус застрахованных, передает корреспондент Zakon.kz.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что в июле 2025 года в Казахстане приняли закон, который предусматривает ряд ключевых нововведений в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

"В рамках принятого закона с января текущего года системой ОСМС за счет средств местных бюджетов дополнительно охвачены порядка одного миллиона человек: акиматы оплачивают взносы в систему ОСМС за неработающих граждан, относящихся к кризисному (D) и экстренному (E) уровням социального благополучия. В итоге впервые за всю историю системы обязательного социального медицинского страхования свыше 90% граждан страны имеют статус застрахованных и получили гарантированный доступ к обширному пакету медицинской помощи", – пояснили в ведомстве.

Это значит, что еще 5% граждан РК с низкими доходами получили доступ к плановой медицинской помощи за счет ОСМС.

Кто в Казахстане освобожден от уплаты взносов ОСМС и кто оплачивает за них, можно прочитать здесь.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
