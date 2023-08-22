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Зайнутдинов провел первую тренировку в составе нового клуба

Футбол Тренировка Игрока Фото: Instagram/besiktas
Футболист сборной Казахстана и экс-игрок московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов принял участие в дебютной тренировке своей новой команды, турецкого "Бешикташа", сообщает Zakon.kz.

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25-летний уроженец Тараза Бахтиер Зайнутдинов стал первым казахстанским игроком в истории коллектива из Стамбула, передает пресс-служба ФК "Бешикташ". Накануне, полузащитник казахстанской сборной познакомился с коллегами по клубу.

Выход на поле в официальных матчах Зайнутдинова пока под вопросом, но, это скорее вопрос ближайших дней, так как он уже заявлен и в турецкий чемпионат и еврокубки. Его включили в заявку "Бешикташа" на Лигу конференций УЕФА, где он сможет сыграть в первом матче плей-офф против киевского "Динамо", который состоится 24 августа в Бухаресте (Румыния).

Бахтиер Зайнутдинов на днях перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро. Плюс армейцы получат 500 тысяч евро и 15 процентов от будущей продажи футболиста. По контракту сроком на 4 года, полузащитник будет получать зарплату в 1,2 миллиона евро.

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Куандык Шынасилов
Бахтиер Зайнутдинов УЕФА
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