"Кайрат" объявил об уходе двух ключевых полузащитников

Футбольный клуб "Кайрат" объявил об уходе сразу двух игроков основного состава – полузащитников Гиорги Зариа и Офри Арада. Оба футболиста покидают алматинский клуб в связи с истечением сроков контрактов, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что 28-летний грузинский хавбек Гиорги Зариа выступал за "Кайрат" с начала 2024 года. Он быстро стал ключевым игроком команды, отметившись победным голом уже в первом официальном матче.

По итогам сезона-2024 Зариа провел 30 матчей, набрал 15 результативных действий и был признан лучшим полузащитником Премьер-лиги Казахстана. В решающем туре чемпионата он забил единственный мяч в матче с "Атырау", который принес "Кайрату" чемпионский титул. В сезоне-2025 полузащитник помог команде вновь стать чемпионом страны, выиграть Суперкубок и выйти в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Всего за клуб Зариа провел 59 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

Также "Кайрат" покинул 27-летний израильский футболист Офри Арад. Он присоединился к алматинцам в 2023 году и начинал карьеру в клубе на позиции центрального защитника, после чего успешно переквалифицировался в опорного полузащитника.

Арад стал важной частью команды, выиграв с "Кайратом" чемпионаты Казахстана в 2024 и 2025 годах, а также Суперкубок страны. В своем последнем матче за клуб он отметился голом в ворота "Интера" на стадионе "Джузеппе Меацца" в игре Лиги чемпионов. За три сезона в составе "Кайрата" Арад провел 92 матча, забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач.

В клубе поблагодарили футболистов за вклад в спортивные успехи команды и пожелали им удачи в дальнейшей карьере.

