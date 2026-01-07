#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
512.83
600.58
6.36
Спорт

"Кайрат" объявил об уходе двух ключевых полузащитников

Футбольный клуб &quot;Кайрат&quot;, полузащитники, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 20:06 Фото: ФК "Кайрат"
Футбольный клуб "Кайрат" объявил об уходе сразу двух игроков основного состава – полузащитников Гиорги Зариа и Офри Арада. Оба футболиста покидают алматинский клуб в связи с истечением сроков контрактов, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что 28-летний грузинский хавбек Гиорги Зариа выступал за "Кайрат" с начала 2024 года. Он быстро стал ключевым игроком команды, отметившись победным голом уже в первом официальном матче.

По итогам сезона-2024 Зариа провел 30 матчей, набрал 15 результативных действий и был признан лучшим полузащитником Премьер-лиги Казахстана. В решающем туре чемпионата он забил единственный мяч в матче с "Атырау", который принес "Кайрату" чемпионский титул. В сезоне-2025 полузащитник помог команде вновь стать чемпионом страны, выиграть Суперкубок и выйти в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Всего за клуб Зариа провел 59 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

Также "Кайрат" покинул 27-летний израильский футболист Офри Арад. Он присоединился к алматинцам в 2023 году и начинал карьеру в клубе на позиции центрального защитника, после чего успешно переквалифицировался в опорного полузащитника.

Арад стал важной частью команды, выиграв с "Кайратом" чемпионаты Казахстана в 2024 и 2025 годах, а также Суперкубок страны. В своем последнем матче за клуб он отметился голом в ворота "Интера" на стадионе "Джузеппе Меацца" в игре Лиги чемпионов. За три сезона в составе "Кайрата" Арад провел 92 матча, забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач.

В клубе поблагодарили футболистов за вклад в спортивные успехи команды и пожелали им удачи в дальнейшей карьере.

А ранее легенда футбола Лионель Месси откровенно рассказал о своих странностях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
ФК "Кайрат" пополнился полузащитником сборной Грузии
12:03, 27 декабря 2023
ФК "Кайрат" пополнился полузащитником сборной Грузии
Лидер "Кайрата" прокомментировал свое будущее в алматинском клубе
05:40, 02 ноября 2025
Лидер "Кайрата" прокомментировал свое будущее в алматинском клубе
Полузащитник "Кайрата" пришел в сознание
13:08, 15 мая 2023
Полузащитник "Кайрата" пришел в сознание
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: