Спорт

Скандал в турецком футболе привел к аресту 17 судей и двух президентов клубов

Футбол Арест рефери, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 17:08 Фото. pixabay
В ходе расследования дела о договорных играх и нелегальных ставках турецкая прокуратура выдала ордер на арест 21 человека, среди которых 17 арбитров и два президента футбольных клубов, сообщает Zakon.kz.

По информации Mirror, Турецкая футбольная федерация (TFF) провела внутреннее расследование, которое показало, что 65% действующих футбольных судей в стране имеют дело с букмекерскими конторами. И четверть из этого списка, а это 152 арбитра, активно делают ставки на спорт.

По результатам расследования 149 судей отстранены на срок от 8 до 12 месяцев. Было доказано, что один из отстраненных арбитров сделал 18 227 ставок, а 42 рефери поставили как минимум на 1000 футбольных матчей каждый.

Фото. pixabay

К этому часу уже арестовали 17 судей и двух президентов футбольных клубов. Один из арбитров находится за рубежом, еще один в поиске. Имена и фамилии в интересах следствия не разглашаются.

Согласно регламенту FIFA и UEFA, футбольным судьям запрещено делать ставки на любые виды спорта.

Турецкий футбол в последние годы часто оказывается в центре скандалов, связанных не только с арбитрами, но и с болельщиками.

Весной прошлого года фанаты клуба "Трабзонспор" после матча выбежали на поле и начали массовую драку с футболистами гостевой команды "Фенербахче".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
