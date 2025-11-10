Скандал в турецком футболе привел к аресту 17 судей и двух президентов клубов
По информации Mirror, Турецкая футбольная федерация (TFF) провела внутреннее расследование, которое показало, что 65% действующих футбольных судей в стране имеют дело с букмекерскими конторами. И четверть из этого списка, а это 152 арбитра, активно делают ставки на спорт.
По результатам расследования 149 судей отстранены на срок от 8 до 12 месяцев. Было доказано, что один из отстраненных арбитров сделал 18 227 ставок, а 42 рефери поставили как минимум на 1000 футбольных матчей каждый.
Фото. pixabay
К этому часу уже арестовали 17 судей и двух президентов футбольных клубов. Один из арбитров находится за рубежом, еще один в поиске. Имена и фамилии в интересах следствия не разглашаются.
Согласно регламенту FIFA и UEFA, футбольным судьям запрещено делать ставки на любые виды спорта.
Турецкий футбол в последние годы часто оказывается в центре скандалов, связанных не только с арбитрами, но и с болельщиками.
Весной прошлого года фанаты клуба "Трабзонспор" после матча выбежали на поле и начали массовую драку с футболистами гостевой команды "Фенербахче".