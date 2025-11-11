#Народный юрист
Спорт

Скандал в Турции повлек за собой дисквалификацию более 1000 футболистов

Фото. Instagram/Galatasaray
Турецкая федерация футбола (TFF) на своем официальном сайте объявила имена 1024 футболистов, которых подозревают в ставках в букмекерских конторах. В этом списке есть игроки ведущих клубов страны, сообщает Zakon.kz.

Как передает Milliyet, турецкий футбольный скандал со ставками продолжился с еще более крупными новостями. На днях более 1000 футболистов, выступающих в разных дивизионах, дисквалифицировали за ставки. И 27 из этого списка выступают за клубы Суперлиги.

В черном списке дисквалифицированных есть представители "Галатасарая", "Бешикташа", "Трабзонспора", "Антальяспора" и многих других клубов.

Фото. Instagram/Galatasaray

К этому моменту TFF ведет переговоры с FIFA о дополнительном трансферном окне, так как клубы низших дивизионов не могут пополнить свои составы на матчи из-за дисквалификации игроков.

В связи с этим было принято решение временно приостановить ход чемпионата страны во второй и третьей лиге.

Весь этот шум начался на днях, когда арестовали 17 судей и двух президентов футбольных клубов. Их подозревают в договорных играх и нелегальных ставках.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Очередной скандал с массовой дракой футболистов произошел в Турции
12:30, 21 декабря 2023
Очередной скандал с массовой дракой футболистов произошел в Турции
В Камеруне поймали более 60 подставных футболистов
12:17, 12 марта 2024
В Камеруне поймали более 60 подставных футболистов
Скандал в Федерации футбола Турции: более 40 судей уличили в ставках на спорт
01:16, 02 ноября 2025
Скандал в Федерации футбола Турции: более 40 судей уличили в ставках на спорт
