Скандал в Турции повлек за собой дисквалификацию более 1000 футболистов

Турецкая федерация футбола (TFF) на своем официальном сайте объявила имена 1024 футболистов, которых подозревают в ставках в букмекерских конторах. В этом списке есть игроки ведущих клубов страны, сообщает Zakon.kz.

Как передает Milliyet, турецкий футбольный скандал со ставками продолжился с еще более крупными новостями. На днях более 1000 футболистов, выступающих в разных дивизионах, дисквалифицировали за ставки. И 27 из этого списка выступают за клубы Суперлиги.

В черном списке дисквалифицированных есть представители "Галатасарая", "Бешикташа", "Трабзонспора", "Антальяспора" и многих других клубов.

Фото. Instagram/Galatasaray

К этому моменту TFF ведет переговоры с FIFA о дополнительном трансферном окне, так как клубы низших дивизионов не могут пополнить свои составы на матчи из-за дисквалификации игроков.

В связи с этим было принято решение временно приостановить ход чемпионата страны во второй и третьей лиге.

Весь этот шум начался на днях, когда арестовали 17 судей и двух президентов футбольных клубов. Их подозревают в договорных играх и нелегальных ставках.