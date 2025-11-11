Скандал в Турции повлек за собой дисквалификацию более 1000 футболистов
Как передает Milliyet, турецкий футбольный скандал со ставками продолжился с еще более крупными новостями. На днях более 1000 футболистов, выступающих в разных дивизионах, дисквалифицировали за ставки. И 27 из этого списка выступают за клубы Суперлиги.
В черном списке дисквалифицированных есть представители "Галатасарая", "Бешикташа", "Трабзонспора", "Антальяспора" и многих других клубов.
Фото. Instagram/Galatasaray
К этому моменту TFF ведет переговоры с FIFA о дополнительном трансферном окне, так как клубы низших дивизионов не могут пополнить свои составы на матчи из-за дисквалификации игроков.
В связи с этим было принято решение временно приостановить ход чемпионата страны во второй и третьей лиге.
Весь этот шум начался на днях, когда арестовали 17 судей и двух президентов футбольных клубов. Их подозревают в договорных играх и нелегальных ставках.