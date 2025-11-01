Скандал в Федерации футбола Турции: более 40 судей уличили в ставках на спорт

Дисциплинарный совет по профессиональному футболу Федерации футбола Турции дисквалифицировал судей, уличенных в ставках на спорт. Один из арбитров сумел сделать 18 227 ставок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN Türk, следователи выяснили, что 42 судьи сделали более тысячи ставок каждый. Всего, по данным федерации, более половины судей имеют счета в букмекерских конторах, при этом 152 арбитра активно делали ставки в последние пять лет.

Дисциплинарный совет отстранил судей на сроки от восьми до 12 месяцев. Расследование в отношении некоторых арбитров продолжается.

Правила Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещают судьям делать ставки. Нарушителям грозят санкции вплоть до пожизненной дисквалификации и уголовного преследования.

