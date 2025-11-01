#Народный юрист
Спорт

Скандал в Федерации футбола Турции: более 40 судей уличили в ставках на спорт

ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 01:16 Фото: pixabay
Дисциплинарный совет по профессиональному футболу Федерации футбола Турции дисквалифицировал судей, уличенных в ставках на спорт. Один из арбитров сумел сделать 18 227 ставок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN Türk, следователи выяснили, что 42 судьи сделали более тысячи ставок каждый. Всего, по данным федерации, более половины судей имеют счета в букмекерских конторах, при этом 152 арбитра активно делали ставки в последние пять лет.

Дисциплинарный совет отстранил судей на сроки от восьми до 12 месяцев. Расследование в отношении некоторых арбитров продолжается.

Правила Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещают судьям делать ставки. Нарушителям грозят санкции вплоть до пожизненной дисквалификации и уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что видео сексуального характера, снятое каноистом Куртса Адамса Розенталса, стало причиной большого скандала в сборной Великобритании.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
