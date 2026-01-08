Первая ракетка Казахстана с победным проходом в четвертьфинал открыл 2026 год
11-й номер рейтинга ATP к этому часу уже прошел два круга в одиночном разряде данного турнира. Александр Бублик, который приехал в Гонконг в качестве второго сеяного, пропускал стартовый круг.
А за выход в четвертьфинал текущих соревнований несколько минут назад наш теннисист переиграл опытного голландца Ботика ван де Зандсхюлпа со счетом 6:3, 6:3.
Далее казахстанца ждет местный 20-летний талант Шан Цзюньчэн, у которого имеется Wild card. Молодой китаец уже успел пошуметь на родном турнире, обыграв во втором круге известного итальянца Лоренцо Сонего – 6:3, 6:4.
Помимо Бублика, 8 января нас порадовал еще один член сборной Казахстана Тимофей Скатов, который ныне выступает на "Челленджере" в Бангалоре (Индия).
Он уже успел заработать себе место в полуфинале одиночки, поочередно победив Нейла Оберляйтнера (Австрия), Митцуки Вей Канг Лёонга (Малайзия) и Йонаса Форейтика (Чехия).
Также сегодня добилась успеха пятая ракетка мира Елена Рыбакина, которая пробилась в четвертьфинал WTA 500, переиграв испанку Паулу Бадозу.