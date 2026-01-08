Первая ракетка Казахстана с победным проходом в четвертьфинал открыл 2026 год

В эти дни на кортах Гонконга проходит мужской турнир из серии ATP 250, где одним из фаворитов считается лучший казахстанский теннисист Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

11-й номер рейтинга ATP к этому часу уже прошел два круга в одиночном разряде данного турнира. Александр Бублик, который приехал в Гонконг в качестве второго сеяного, пропускал стартовый круг.

А за выход в четвертьфинал текущих соревнований несколько минут назад наш теннисист переиграл опытного голландца Ботика ван де Зандсхюлпа со счетом 6:3, 6:3.

Далее казахстанца ждет местный 20-летний талант Шан Цзюньчэн, у которого имеется Wild card. Молодой китаец уже успел пошуметь на родном турнире, обыграв во втором круге известного итальянца Лоренцо Сонего – 6:3, 6:4.

Помимо Бублика, 8 января нас порадовал еще один член сборной Казахстана Тимофей Скатов, который ныне выступает на "Челленджере" в Бангалоре (Индия).

Он уже успел заработать себе место в полуфинале одиночки, поочередно победив Нейла Оберляйтнера (Австрия), Митцуки Вей Канг Лёонга (Малайзия) и Йонаса Форейтика (Чехия).

Также сегодня добилась успеха пятая ракетка мира Елена Рыбакина, которая пробилась в четвертьфинал WTA 500, переиграв испанку Паулу Бадозу.