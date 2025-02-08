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Спорт

В 40 лет Роналду забил 924-й карьерный гол

Футбол Гол 40 лет, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 08:28 Фото: Instagram/alnassr
Капитан саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, который на днях отпраздновал свое 40-летие, отметился 924-м голом в карьере. Он записал на свой счет один из голов в победном матче против "Аль-Фейхи", сообщает Zakon.kz.

Португальский форвард отличился на 74-й минуте игры с "Аль-Фейхой" в рамках саудовского чемпионата, когда воспользовался точной передачей своего напарника Навафа Бушаля. Тем самым Роналду довел свою копилку забитых мячей до 924-х, из них 789 на клубном уровне и 135 в составе сборной Португалии.

Сам же поединок завершился крупным успехом "Аль-Насра" (3:0), где, помимо Криштиану, дебютными двумя голами отметился новичок Джон Дуран.

Экс-игрок "Астон Виллы" сделал дубль во второй игре за новую команду.

После успеха над "Аль-Фейхой" команда Роналду поднялась на третье место таблицы саудовской Суперлиги, набрав 41 очко. А сам 40-летний нападающий (18 мячей) на два гола опережает Карима Бензема в списке лучших бомбардиров турнира.

Нельзя не отметить, что португалец забил уже в пяти играх подряд. В его активе 16 голов в 12 последних матчах за "Аль-Наср" и Португалию.

5 февраля Криштиану Роналду исполнилось 40 лет.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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