В 40 лет Роналду забил 924-й карьерный гол

Португальский форвард отличился на 74-й минуте игры с "Аль-Фейхой" в рамках саудовского чемпионата, когда воспользовался точной передачей своего напарника Навафа Бушаля. Тем самым Роналду довел свою копилку забитых мячей до 924-х, из них 789 на клубном уровне и 135 в составе сборной Португалии.

Сам же поединок завершился крупным успехом "Аль-Насра" (3:0), где, помимо Криштиану, дебютными двумя голами отметился новичок Джон Дуран.

Экс-игрок "Астон Виллы" сделал дубль во второй игре за новую команду.

