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Спорт

Роналду забил 926-й гол в своей профессиональной карьере

Футбол Гол Криштиану, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 06:50 Фото: Instagram/alnassr
Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду достиг рубежа в 926 голов в своей карьере, отличившись в матче против "Аль-Шабаба" на уровне чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Форвард "Аль-Насра" забил гол и вывел свою дружину вперед в рамках 24-го тура саудовской Суперлиги, удачно поразив ворота соперника – 2:1. Тем самым португалец пополнил свою копилку 926-м взятием ворот в течение карьеры, где 791 голов засчитано на клубном уровне и 135 в составе сборной.

Гол Роналду в ворота "Аль-Шабаба" изначально не был засчитан из-за офсайда и футболисту пришлось оспорить свои действия. И только после просмотра системы VAR главный судья согласился с решением капитана "Аль-Насра".

Этот гол позволил португальцу оторваться от преследователей в списке бомбардиров. В активе 40-летнего игрока сейчас 18 мячей в текущем чемпионате. Забив гол нападающий вскоре был заменен, а его команда не удержала победный счет – 2:2. При этом футболисты "Аль-Насра" заканчивали игру в меньшинстве.

Здесь нужно отметить, что "Аль-Наср" из шести последних матчей выиграл лишь только один. У команды два поражения и три ничьих.

В местном чемпионате коллектив Криштиану Роналду ныне занимает четвертое место, набрав 48 очков.

1 марта "Аль-Наср" в гостях проиграл "Аль-Орубе", в рамках игр 23-го тура саудовского первенства со счетом 1:2.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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